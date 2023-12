Pjevačica Ana Opačak (39) rodila je 13. studenog prvo dijete sa suprugom Nikolom s kojim je u braku od 2017. godine, a sada je tu sretnu vijest podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila fotografiju na kojoj drži ruke svoje novorođene bebe te napisala duži opis.

"Sva ljubav svijeta stala u dvije male ručice. Najnježnijih i najposebnijih mjesec dana koji je proletio najbrže ikad. Hvala svima na toplim porukama koje još uvijek pristižu - čim uspijem na sve odgovorim.

Sve pohvale i zahvale idu predanim djelatnicima splitskog rodilišta zahvaljujući kojima od tamo nosim samo lijepe uspomene i dr. Zdeslavu Benzonu zbog kojega svima govorim da uopće nije tako strašno roditi.

Nek vam donese ono što najviše želite. Meni je ove godine uranio pa mi 'all I want for Christmas' već leži u naručju", napisala je pjevačicu u opisu objave.

Na festivalu otkrila sretne vijesti

Ana je ovog ljeta nastupala na Splitskom festivalu, gdje je obavijestila publiku o svojoj trudnoći.

"Nismo ni skrivali, ali večeras je ova pozornica to razotkrila", obratila se Ana publici tada te dodala i kako se osjeća.

"Blistam iznutra, baš sam sretna večeras, ovo su posebne prigode da se svi malo podružimo."

