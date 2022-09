Otkako se 2012. godine došla na top ljestvice uz DJ Fresha s hitom broj 1 "Hot Right Now", Ritu su povezivali s nekima od najpoželjnijih neženja na svijetu. 2013. pjevačica je uživala u jednogodišnjoj romansi sa superzvijezdom DJ-em Calvinom Harrisom, par je surađivao na njezinom singlu "I Will Never Let You Down" iz 2014. koji je bio na vrhu top liste. Međutim, nedugo nakon objavljivanja pjesme, Rita i Calvin našli su se u "ružnom" prekidu, zbog čega ju je Calvin spriječio da spomenutu pjesmu izvede uživo.