NA KOGA VAS PODSJEĆA? / Nives Ivanišević iznenadila opako seksi izdanjem: Novu 'divlju' frizuru teško je i uočiti pored ovolikog dekoltea

Nives Ivanišević na Instagramu je objavila fotografiju s kojom je iznenadila svoje pratitelje jer je nisu navikli vidjeti s frčkavom frizurom. Naime, supruga Gorana Ivaniševića na fotografiji pozira sređena od glave do pete, sa šminkom na licu i ekstra bujnom kosom, no svima je prvo u oči upao dekolte koji je istaknula u crnoj pripijenoj kreaciji s golim ramenima. "Briljantin", napisala je kratko uz objavu, aludirajući da ju je na to izdanje inspirirao lik Sandy Olsson, koju je u istoimenom filmu utjelovila Olivia Newton-John. U galeriji pogledajte brutalna izdanja Nives Ivanišević...