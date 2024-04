Barbadoška pjevačica Rihanna (36) progovorila o svojoj petogodišnjoj vezi s reperom ASAP Rockyjem, s kojim ima dvoje djece, sinove Rza, koji idući mjesec puni dvije godine, i Riota, koji ima osam mjeseci.

Rihannin prvi susret s reperom bio je 2012. godine na dodjeli MTV Video Music Awardsa, a sada je za New York Post ispričala kako je izgledao taj susret.

“Zgrabio me za stražnjicu. To je bio dan kada smo se upoznali. Na probi je bilo, kao, menadžer menadžeru, klijent klijentu. Moj tim je bio zabrinut da želim imati njegovu glavu na kraljevskom plaštu. Pomislila sam, 'Ah, ne'. Zbog toga su svi rekli: ‘O moj Bože. On joj se sviđa", ispričala je Rihanna.

Godinama nisu bili spremni ući u vezu

Ipak, trebale su proći godine prije nego što su Rihanna i Rocky bili spremni ući u vezu, sve do 2019. godine.

“Poznajemo se već dugo. Viđala sam ga u vezama. Viđao me u vezama. Viđali smo se izvan veza. Znali smo za što smo sposobni i nevolje koje jedno drugome možemo donijeti u živote. Možemo jedno drugome stvoriti ili slomiti srca. I tako smo počeli izlaziti s puno opreza", otkrila je.

Osvrnula se i na to kako ona u počecima nije bila sigurna je li Rocky onaj pravi. "Samo sam pustila da se dogodi što god se trebalo dogoditi. Bilo je samo: ‘Ovo je cvijet. Ili će umrijeti ili će procvjetati, ali pustit ću da bude što bude", rekla je.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Želi djece onoliko koliko Bog da

Rihanna se nada da će nastaviti širiti svoju obitelj s Rockyjem: "Ne znam što Bog želi, ali ja bih pristala i na više od dva", rekla je.

“Želim da mi grudi budu kakve su bile. Ne želim implantate. Samo ih želim podići", otkrila je.

"Više je kao da provodim vrijeme odijevajući djecu do smrti, a onda se pitam: 'Koju odjeću je najudobnije nositi s njima?'. Mame su lijene dotjerivati se u stvarnom životu", rekla je.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Rihanna i ASAP Rocky

