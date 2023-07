Cijeli je svijet obišla vijest o razvodu latinoameričke zvijezde Rickyja Martina i njegovog partnera Jwana Yosefa.

"Naša najveća želja je nastaviti imati zdrav obiteljski odnos fokusiran na mir i prijateljstvo kako bismo nastavili zajednički odgajati našu djecu, čuvajući poštovanje i ljubav koje imamo jedno prema drugome", objasnio je bivši par.

Par inače ima dvoje djece, 5-godišnju kćer Luciu i 4-godišnjeg sina Renna. Martin je prije njih dobio blizance Mattea i Valentina, koji imaju 15 godina, a koje će nastaviti odgajati kao samohrani roditelj.

Svoju su vezu započeli 2015. godine, službeno objavili godinu dana kasnije, a vjenčali su se 2018. godine.

Ni brak, kao ni druge brojne veze slavnog pjevača, nije uspio, a u nastavku ćemo se prisjetiti svih skandala koje su potresali njegovu glazbenu karijeru.

Optužen za incest

Ricky Martin je u srpnju 2022. godine optužen za zlostavljanje u obitelji i izdana mu je zabrana prilaska njegovu nećku Dennisu Yadielu Sanchezu.

Nećak je tada optužio pjevača za fizičko i psihičko maltretiranje koje se odvijalo u razdoblju njihove sedmomjesečne veze, koja je navodno završila u svibnju prošle godine.

Ricky je negirao sve navedene optužbe te ih nazvao odvratnima.

"Ricky Martin, naravno, nikada nije bio - i nikada ne bi bio - upleten u bilo kakvu seksualnu ili romantičnu vezu sa svojim nećakom. Ideja nije samo neistinita, nego je i odvratna. Svi se nadamo da će ovaj čovjek dobiti pomoć koja mu je hitno potrebna. Ali, najviše od svega, veselimo se odbacivanju ovog groznog slučaja čim sudac počne sagledavati činjenice", izjavio je odvjetnik Martin Singer.

Pjevačev brat, Eric Martin, tada je potvrdio izjavu odvjetnika, rekavši za Latin Post da njegov nećak zaista pati od mentalnih problema i da je "vrlo siguran da njegov mlađi rođak nije govorio istinu".

Prijetilo mu je 50 godina zatvora

Portorikanski zakon je vrlo ozbiljan oko optužbi za incest. Da su se nećakove optužbe potvrdile, Ricky Martin bi dobio kaznu zatvora i do 50 godina.

Sanchez je tada tvrdio da Martin nije htio prihvatiti njihov prekid odnosa i da je viđen kako luta kraj njegove kuće u nekoliko navrata, tvrdi El Vocero. Također, naveo je da je Martin konzumirao velike količine alkohola i droge.

"Zaštitni nalog izdan protiv mene temelji se na potpuno lažnim optužbama, pa ću kroz sudski proces odgovoriti s činjenicama i dostojanstvom koje me karakterizira. Budući da se radi o pravnom predmetu koji je u tijeku, u ovom trenutku ne mogu davati detaljne izjave. Zahvalan sam na bezbrojnim porukama solidarnosti i primam ih svim srcem", napisao je Ricky Martin na Twitteru nakon prvih optužbi za zlostavljanje.

Obolio od PTSP-ja jer se bojao priznati da je homoseksualac

Ricky Martin je svijetu otvoreno rekao da je homoseksualac prije deset godina na svojoj službenoj stranici.

S ponosom mogu reći da sam sretan homoseksualni muškarac. Blagoslovljen sam što sam to što jesam", napisao je tada.

Na vrhuncu slave dao je intervju Barbari Walters. Bio je to ležerni intervju o njegovom životu i karijeri kad ga je voditeljica zapanjila počevši ga ispitivati o seksualnosti.

"Pretpostavljam da ste svjesni glasina o svojoj seksualnosti. Boli li vas to? Kako se nosite s time", pitala je Walters.

Martin je tad objasnio: 'Sama riječ kaže - intimnost. Seksualnost i homoseksualnost nikome ne bi trebale biti problem. S time bi se svatko trebao nositi na svoj način i to je sve što ću reći o tome.'

POGLEDAJTE VIDEO: 'Borba nije gotova, marširat ćemo zauvijek'

Walters je nastavila inzistirati na jasnom odgovoru, je li gay ili nije, no Martin se zahvalio na toj prilici, ali mu se jednostavno ne da odgovoriti na to pitanje.

Od takve izloženosti u javnom prostoru osjećao je PTSP budući da na javnu raspravu nije bio spreman.

Grozi se od homofoba i smatra da su neuki

Strah je s vremenom prerastao u ponos.

"Danas vidim fotografije i ono što osjećam je puni mir i sreća što mogu proslaviti svoju obitelj onako kako zaslužuju, sa stilom. Da me slave onakvog kakav jesam, bez obzira na to što će tko reći. Taj me strah o kojem sam upravo govorio više ne paralizira. Naprotiv, daje mi puno više snage i tjera me da i dalje radim za dobrobit milijuna ljudi koji svakodnevno trpe zbog neprihvaćanja", zaključio je latino zavodnik.

"Nije fer nastaviti gubiti vrijedne živote zbog predrasuda i nedostatka obrazovanja. Za sve one koji se osjećaju izgubljeno ili ne cijene zbog toga što jesu i što žele biti, nisu sami, postoji velika zajednica koja ih očekuje raširenih ruku. Vrijedite puno, molim vas, ne zaboravite", rekao je jednom prilikom.

Prije muškaraca, ljubio i mnoge žene

Prije nego što je svijetu otkrio da voli muškarce, Ricky je ljubio brojne ljepotice.

"Seksualnost je jedna komplicirana stvar, nije sve crno i bijelo već je ispunjena bojama. Kada sam izlazio sa ženama, bio sam zaljubljen u njih. Osjećao sam se dobro, osjećao sam se prelijepo. Ne možete odglumiti kemiju koju osjećate prema nekome, kemija je bila tamo s njima. Nisam nikoga zavaravao", rekao je za magazin People pa dodao:

"Mnogi me pitaju bi li učinio nešto drugačije. Pa možda bih 2010. godine u intervjuu kada su me pitali o seksualnoj orijentaciji obznanio da sam gay. Bilo bi sjajno da sam to tada učinio, jer bih se osjećao nevjerojatno. Kada je riječ o mojoj seksualnosti i o tome tko sam ja, želim pričati o onome što me čini, o svemu što ja jesam. Jer ako to skrivate nalazite se između života i smrti", rekla je latino zvijezda za kraj.

Više fotografija latino zavodnika pogledajte u nastavku.