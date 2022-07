Pjevač Ricky Martina nekoć je bio glavna meta žena, a nakon priznanja da je gej - i muškaraca.

Mnogi su mislili da ovaj zgodni pjevač vodi miran život i bez pretjeranih afera, no onda je nedavno isplivala vijest da ga njegov 21-godišnji nećak optužuje za incest te bi se Ricky mogao suočiti s kaznom i do 50 godina zatvora ako bude osuđen. Pjevač je dobio zabranu prilaska zbog incidenta obiteljskog nasilja u Puerto Ricu ranije ovog mjeseca, no identitet žrtve nije poznat.

Gnjusne optužbe pjevač izričito opovrgava

Njegov brat, Eric Martin, identificirao je navodnu žrtvu, pjevačeva nećaka, Dennisa Yadiela Sancheza, izvijestila je španjolska novinska kuća Marca, prenosi Daily Mail. Martin je optužen za "fizičke i psihičke napade" na Sancheza tijekom njihove sedmomjesečne veze, koja je prekinuta prije otprilike dva mjeseca. Ricky je prethodno ove navode o zlostavljanju nazvao "potpuno lažnima i izmišljenima", u izjavi danoj za People ranije ovog mjeseca.

Zvijezda, koja je u petak viđena u Los Angelesu na snimanju svoje nove miniserije, očekuje se na sudu u Portoriku 21. srpnja na suđenju. Martinov tužitelj, za kojeg se vjeruje da je Sanchez, podnio je zabranu prilaska pjevaču 1. srpnja prema zakonu o obiteljskom nasilju u Portoriku.

Nalogom je Martinu zabranjeno kontaktirati ili nazvati podnositelja koji navodno strahuje za svoju sigurnost. Sanchez je tvrdio da Martin nije prihvatio razdvajanje i da je viđen kako luta kraj njegove kuće u najmanje tri navrata. Također je naveo da je Martin konzumirao velike količine alkohola i droge. Pjevačevi odvjetnici odbacili su optužbe i pripremaju obranu protiv Sancheza, kojeg je navodno nedavno prokazala jedna žena nakon što ju je navodno maltretirao i prijetio da će joj uništiti život.

Martinov odvjetnički tim rekao je za DailyMail da se tužitelj "bori s dubokim mentalnim zdravstvenim problemima" i odmah je odbacio "odvratne" optužbe. "Ricky Martin, naravno, nikada nije bio upleten u bilo kakvu seksualnu ili romantičnu vezu sa svojim nećakom", rekao je odvjetnik Martin Singer.

"Ideja nije samo neistinita, nego je i odvratna. Svi se nadamo da će ovaj čovjek dobiti pomoć koja mu je hitno potrebna. Ali, najviše od svega, veselimo se odbacivanju ovog groznog slučaja čim sudac počne sagledavati činjenice", dodao je odvjetnik.

Eric Martin ponovio je tvrdnju odvjetnika, rekavši za Latin Post da njegov nećak pati od mentalnih problema i da je vrlo siguran da njegov mladi rođak nije govorio istinu. Naime, portorikanski zakon vrlo ozbiljno shvaća optužbe za incest.

Potvrdi li se navodna romansa Martine i Sancheza, pjevač bi mogao dobiti i do 50 godina zatvora zbog incesta. Martin se 3. srpnja osvrnuo na optužbe na Twitteru, rekavši: "Zaštitni nalog izdan protiv mene temelji se na potpuno lažnim optužbama, pa ću kroz sudski proces odgovoriti s činjenicama i dostojanstvom koji me karakteriziraju."

Sretno je oženjen

Podsjetimo, Martin je u braku sa švedskim slikarom porijeklom iz Sirije, Jwanom Yosefom, od 2017. Par dijeli četvero djece: 13-godišnje blizance, Valentina i Mattea, kao i Luciju, staru tri godine, i Renn, također staru tri godine. U lipnju 2021. Ipak, pjevač je rekao da žele više djece u budućnosti, a imaju zamrznute embrije. Martin je dočekao Mattea i njegovog brata blizanca Valentina 2008. Najstarija djeca bivšeg člana Menuda rođena su putem gestacijskog surogatstva.