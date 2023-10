Reper Tyga iznenadio je svoje obožavatelje provokativnim fotografijama koje je nedavno podijelio na svom Instagram profilu.

Na tim fotografijama, snimljenim na nepoznatoj egzotičnoj plaži, Tyga je pozirao bez majice, ističući svoje brojne tetovaže. No, ono što je izazvalo najviše pažnje bila je fotografija na kojoj je reper odvažno pokazao svoju golu stražnjicu, noseći samo plave kratke hlače.

Foto: Instagram

Tyga je očigledno bio ponosan na svoj izgled i nije se ustručavao pokazati svoje tijelo, a u opisu fotografija koristio je stihove Kanye Westa iz pjesme "Monster", "My presence is a present... kiss my ass" , odnosno "Moja prisutnost je poklon… poljubi me u dupe".

Foto: Instagram

No, reakcije na ove provokativne fotografije nisu bile jednoglasne. Iako su neki obožavatelji podržali Tygu i njegovu hrabrost, mnogi su izrazili nezadovoljstvo i negodovanje zbog takvog poteza. Komentari su se kretali od izraza čuđenja do apela da Tyga promisli o svojim postupcima.

Važno je napomenuti da je Tyga ovaj kontroverzni post objavio usred borbe za skrbništvo nad svojim 11-godišnjim sinom King Cairo, koju vodi sa svojom bivšom partnericom Blac Chynom.

