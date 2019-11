RENE BITORAJAC NAKON ODLASKA IZ ‘SUPERTALENTA’ VODIT ĆE NOVI SHOW: ‘Stižu nam 24 gosta iz javnog života…’

Prosinac je vrijeme druženja, dobre energije, smijeha i zabave, vrijeme zajedništva te solidarnosti, a sve to u ovo predblagdansko doba naći će se i u novom RTL-ovu zabavnom showu ‘Ludi bar’, u koji vas pozivaju domaćini Antonija Blaće i Rene Bitorajac

Antonija Blaće, jedno od najboljih i najomiljenijih televizijskih lica, spremna je preuzeti voditeljsku palicu u još jednom velikom showu. Njezin će partner ovoga puta biti popularni Rene Bitorajac, filmski, televizijski i kazališni glumac te voditelj, kojem su zabavni showovi također već dobro poznati teren u kojem se izvrsno snalazi, a u dobru suradnju sa svojom novom partnericom uopće ne sumnja. ”Vjerujem da ćemo se dobro nadopunjavati i slagati, i to iz nekoliko razloga. Prvi, jer se već sad izvrsno slažemo, ali i jer oboje jedva čekamo da show počne”, u svom je stilu šaljivo komentirao Rene njihovu prvu zajedničku suradnju.

Puno smijeha, glazbe i zabave

“Ludi bar” novi je zabavni show RTL-a koji donosi pregršt smijeha, dobre glazbe, izazova i zabave za sve generacije. Tijekom osam epizoda voditeljskom će dvojcu u goste stizati najveće hrvatske zvijezde iz različitih sfera društvenog života, a Antonija i Rene privest će ih na urnebesno ispitivanje tijekom kojeg će pokušati doznati njihove skrivene talente i zanimljive činjenice iz života koje javnost dosad još nije imala prilike čuti.

Pjevači, glumci, sportaši, reperi, vrhunski kuhari i voditelji samo su dio šarolikog društva koje će se tijekom osam epizoda redati u ‘Ludom baru’ i morati se snaći u za njih potpuno neočekivanim situacijama. Uz vrhunsku zabavu, emisija ima i vrijedan cilj – motivirati goste da zaigraju različite igre i kvizove te prihvate najluđe izazove kako bi prikupili što više novčanih sredstava za udrugu RTL pomaže djeci te na taj način uljepšali blagdane onim najmanjima i najhrabrijima.

Poznata lica iz javnog života

”Planiramo od sjajnih gostiju saznati nešto što još nikada nismo i staviti ih u situaciju u kojoj se još nikada nisu našli, baš kao što se Antonija i ja nikad doisad nismo okušali kao voditeljski par. Uz sve to činimo i dobro djelo prikupljanja novca onima kojima je to najpotrebnije”, dodaje Rene. ”Stižu nam 24 gosta iz javnog života, od sporta preko glume do glazbe. Političare smo zasad izbjegli, ipak je Božić”, smije se Antonija pa dodaje, ”s obzirom na to da kroz igre prikupljamo novac za Udrugu, prema gostima nećemo biti strogi nego ćemo im i malo progledati kroz prste. Bude li potrebe, ‘uletit ćemo’. Zapravo, Rene i ja pozivamo svoje goste i gledatelje u naš bar. A u baru se ljudi uvijek lijepo druže, baš kao što se i nas dvoje zabavljamo pripremajući emisiju.”

Po najbolju zabavu ovog prosinca svratite u “Ludi bar” s Antonijom Blaće i Reneom Bitorajcem.