Reality zvijezda Tasha Kiran otkrila je da je u prošlosti spavala s više od jednog obožavatelja. Rekla je da su obožavatelji često i bolji ljubavnici, piše Daily Star.

Na pitanje je li ikad spavala s obožavateljem, Tash je ekskluzivno rekla: "Jesam, da, bit ću iskrena… Da budem još iskrenija, spavala sam s nekoliko njih. Znate li što? Volim to zato što su mnogo više opsjednuti tobom i to je ono što mi se sviđa", rekla i nadodala:

"Gledali su me i vidjeli sve loše dijelove i još uvijek me vole tako da sam za to."

Tash se proslavila u showu Ibiza Weekender i možda se uskoro vraća na ekrane jer je trenutno u pregovorima s nekim drugim serijama.

"Još ne želim reći što, jer ne želim ureći, ali trebali biste me ponovno vidjeti vrlo brzo, nadam se…", izjavila je.