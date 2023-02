Američka glumica i internacionalni seks-simbol Raquel Welch preminula je u 82. godini.

Njezina obitelj potvrdila je tragičnu vijest za TMZ, rekavši da je preminula jutros.

Rođena je rođena kao Jo Raquel Tejada u Chicagu, u obitelji bolivijsko-irskog porijekla. Isprva je glumila samo manje epizodne uloge, dok prva značajnija uloga stiže 1965. u filmu "A Swingin' Summer", koja joj donosi ugovor s 20th Century Foxom.

Slavu je postigla ulogom Loane u povijesno-fantastičnom filmu "One Million Years B.C." (1966.), koji ju je lansirao kao seks-simbol, što je kasnije znatno ograničilo njenu karijeru. Nakon kraćih izleta u glazbu, gdje je objavila singl "This Girl's Back In Town", od 1990-ih nadalje uglavnom glumi u televizijskim serijama. Smatrali su je posljednjom filmskom zvijezdom koju je kreirao sistem studija.