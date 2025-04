Radojka Šverko nam otkriva sve o proslavi rođendana: 'Što sam starija, problemi su teži'

Radojka Šverko, hrvatska pjevačica čiji je glas obilježio mnoge glazbene epohe, jučer je proslavila svoj 77. rođendan. Povodom ovog posebnog dana, kontaktirali smo pjevačicu koja nam je s osmijehom na licu otkrila kako doživljava svoje rođendane, a pritom se osvrnula i na svoj izniman uspjeh u karijeri, koja je ostavila neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Želimo Vam sretan rođendan! Kako ste proslaviti ovaj poseban dan?

Pa, kako da budem najiskrenija, kao što sam uvijek bila, svoje rođendane ne slavim. Jednostavno, nisam sklona tome. Ne znam, zaključila sam da taj dan, kad si rođen, ne treba biti povod za organiziranje okupljanja, kuhanje i objašnjavanje, to mi nikad nije bilo privlačno. Moram priznati, tako da će mi ovaj dan biti kao i svaki drugi. Ali evo, mogu se pohvaliti da sam već skuhala ručak, kuhinja je besprijekorno čista i spremna sam za odgovaranje na pozive, kao što vidite, već imam puno čestitara. Moram priznati, ali evo, jako sam sretna jer sam konačno punoljetna (smijeh).

Kako ste najradije slavili rođendane u mladosti? Je li se nešto promijenilo s godinama?

Promijenilo se puno, mislim, davno je bilo kad sam bila mlada. Tada su se stvari u životu odvijale drukčije nego danas. Kod mene je otpor prema slavljenju rođendana uvijek bio 1:1. Mislim da je to lijepa stvar kad imaš malu djecu, pa im prirediš neku igru ili okupljanje, da si naprave kolačiće ili nešto. To je u redu, ali kad si već u zrelim godinama, to je po meni besmisleno. Život donosi razne probleme. Ne moram ih sada otkrivati. Što si stariji, to su problemi možda teži. Zapravo, ako ih i nema više, teže ih podnosiš. Teže podnosiš nepravde i slične stvari. U mom životu puno toga se složilo, ali uvijek smo bili hrabri, pa ćemo valjda prijeći i te teške periode koje život donosi.

Nastupali ste na raznim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu i osvajali brojne nagrade. Okušali ste se i u glumi. Jeste li ponosni na dosadašnji uspjeh u karijeri?

Malo koji umjetnik je zadovoljan. Mislim da je to rečenica kojom bismo mogli opisati stvar. Svi umjetnici žele više i više. Ja sam zadovoljna s onim što sam postigla, jer sam pridonijela popularizaciji svoje zemlje i sebe same. Možda me moja zemlja nije toliko favorizirala niti uzdizala koliko su ta priznanja, pogotovo ona u svijetu, bila važna. Na primjer, jučer, kada smo, nažalost, ispratili gospodina Alfija Kabilja, u razgovoru s ljudima okupljenima oko tog ispraćaja, dotaknuli smo tu temu. Naime, za nas se nikada nije pravio neki veliki doček kad smo dolazili s pobjedama sa svjetskih festivala. Pazite, to nisu bili festivali koji se održavaju svake godine, to su bili pravi svjetski festivali na kojima su se okupljali najznačajniji ljudi iz svijeta kulture. Međutim, to je u našoj zemlji prošlo gotovo nezapaženo. Prošla sam sasvim drukčiju školu nego mnogi drugi. Ali nisam se nikad ljutila. To je jednostavno oblikovalo mene kakva sam danas.

Tako da sam jako sretna kad sve to zbrojim, moj rad u kazalištu, na filmu, filmski festival u Cannesu i sve ostalo. Meni je to postalo sasvim normalno raditi. Isto kao što je normalno kuhati ručak, jer to moraš učiniti.

