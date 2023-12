Rada Vasić, poznata po sudjelovanju u RTL-ovom showu 'Big Brother' 2015. godine, nedavno je progovorila o borbi s teškom bolešću.

Rada, koja se bori s karcinomom dojke, u videu na TikToku je s bivšim cimerom Brendonom razgovarala o kemoterapijama, a on ju je upitao treba li joj perika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot/TikTok Foto: Screenshot/TikTok

"Imam malaksalost, znojim se, ne mogu to podnijeti. I za uspomenu od tebe bih prihvatila. Imam bolove, umorim se, stvarno mi nije lako. Ta kemoterapija je teška terapija. Poplavjela sam", ispričala je Rada.

Foto: Pixsell/ Antonio Ahel Foto: Pixsell/ Antonio Ahel Njihova majka, Rada Vasić nije htjela puno govoriti o operaciji i o promjeni spola. "One su sada žene, neka su mi žive i zdrave i sretne, to je sve što jednom roditelju treba", dodala je Rada.

Brendon joj je poručio da mu je žao, a vijest o bolesti ga je šokirala, prenosi Blic.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam se htjela pojaviti, nisam htjela zbog kose, imam Brendone periku, ali je ne mogu podnijeti. Stavim kape i to, ali ne mogu nositi kapu po kući. Dobre doktore imam, podržavaju me, vole me, tu terapiju primam, dolazi sanitet, doveze me i vraća me. Isto tako i Radeta i mene. Koliko bi plakao kada bi čuo da sam umrla, kada sada plače", rekla je.

Rada je na TikToku objavila video u kojem kiti bor, a tim povodom poželjela je svima sve najbolje za nadolazeće blagdane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovom prilikom želim svima čestitati Novu godinu u malom drugačijem izdanju. Sretna svima Nova godina želi vam vaša Rada", poručila je u videu. Zatim je čestitala pjevačici Mariji Šerifović (39) na prinovi. Podsjetimo, Marija je nedavno dobila sina Marija putem surogat majke.

Foto: Screenshot/YouTube Foto: Screenshot/YouTube

Rada i njezin suprug Rade imaju zdravstvenih i financijskih problema zbog kojih će ponovno ući u novi srpski reality.

"Nije dobro. Razboljeli smo se. Rade je u Nišu na dijalizi. Bubrezi su mu otkazali. Ostali smo bez para. Kad je muž zarađivao, imali smo. Imamo mi kuću, ali ja to ne mogu sad prodati. Ovo stanje se zove skupoća. Lijekovi koštaju. Moramo ih kupovati. Treba nam ekstrahrana. Ne smijemo jesti svinjetinu, već moramo jesti teletinu, a ona je preskupa. Svaki dinar košta. Oboje moramo na strogu dijetu, a to je sve skuplje od hrane na koju smo navikli", rekla je Rada ranije za 24sata te dodala kako ne može previše otkriti o realityju, ali da je šou nešto nalik Big Brotheru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pixsell/ Jurica Galoic Foto: Pixsell/ Jurica Galoic Po izlasku iz realityja na društvenim mrežama se pojavila Mikina slika na kojoj je odjeven u ženu, te su već tada počele spekulacije i da je promijenio spol, što je obitelj, tada, oštro demantirala.

Dodala je kako će njenog supruga Radu čuvati njegova djeca, Mika i Giba - odnosno, Ana i Ivana, jer su Mika i Giba promijenili spol.

Foto: Instagram Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Željko je primio 48 kemoterapija, stanice mu slali na analizu u Švicarsku: 'Dobro je što će se to sad raditi i kod nas'