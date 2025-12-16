U 46. godini preminula je popularna glumica: Potresna izjava roditelja šokirala fanove

Australska glumica Rachael Carpani, koja je stekla popularnost ulogom u popularnoj dramskoj seriji McLeod’s Daughters, preminula je u 46. godini života. Tužnu vijest potvrdili su njezini roditelji u službenoj izjavi, koju je danas na svom Instagram profilu podijelila njezina sestra, pjevačica Georgia Carpani.

Foto: Ben Mark Holzberg/everett/profimedia

''S velikom tugom Tony i Gael Carpani objavljuju da je njihova voljena kći, australska glumica Rachael Carpan mirno preminula nakon duge borbe s kroničnom bolesti, u ranim jutarnjim satima nedjelje 7. prosinca“, stoji u izjavi. ''Sprovod će biti privatni događaj, koji će se održati u petak, 19. prosinca, u prisutnosti najbliže obitelji i prijatelja. Obitelj moli za privatnost u ovom izuzetno teškom razdoblju i neće davati daljnje izjave.''

Rachael Carpani je najpoznatija po ulozi Jodi Fountain u popularnoj australskoj dramskoj seriji McLeod’s Daughters, u kojoj je glumila od 2001. do 2009. godine. Za svoju glavnu ulogu u seriji bila je dva puta nominirana za prestižnu nagradu Logie: 2007. godine osvojila je Srebrni Logie za najpopularniju glumicu, a bila je nominirana i za Zlatni Logie. Osim toga, Carpani je nastupala u filmovima poput Hating Alison Ashley i The Very Excellent Mr Dundee, a imala je i manju ulogu u TV serijama poput All Saints i NCIS: Los Angeles.

