Legendarna rock grupa Queens of the Stone Age otkazala je dio ljetne turneje kojom promoviraju svoj novi album, a time i koncerte u Zagrebu koji su se trebali održati 23. i 24. srpnja na Šalati. Službenu izjavu objavili su na svom Instagram profilu, a u objavi su objasnili da se frontmen Josh Homme, inače i osnivač benda, morao vratiti u SAD zbog hitne operacije.

"Trudio se da ostane i da svira za vas, ali to sada više nije opcija", napisali su te dodali da otkazuju sve koncerte u srpnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Los Angeles Agency oglasio se na Facebook povodom cijele situacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Queens of The Stone Age moraju odgoditi/otkazati sve nastupe u srpnju, uključujući i koncerte u Zagrebu 23. i 24. srpnja na Šalati. Josh mora hitno u SAD na operaciju. Bend će pokušati dogovoriti nove datume za oba zagrebačka koncerta, odnosno odgoditi ih za sam kraj ljeta. Organizator i bend mole za malo strpljenja, potencijalni novi termini bit će poznati kroz dva tjedna.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Ako će biti moguće organizirati nove koncerte, kupljene ulaznice vrijedit će za nove datume, a kome datumi neće odgovarati, dobit će povrat novca. Ako neće biti moguće prebaciti koncerte iz srpnja za kraj ljeta, svim kupcima bit će omogućen povrat novca. Konačne informacije nadamo se imati kroz dva tjedna", objasnili su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Malo je poznato kako se ovaj bend na početku karijere zvao "Gamma Ray", nakon čega su bili prisiljeni promijeniti ime jer je jedan njemački metal bend istog imena prijetio tužbom. Kasnije su se nazvali "Queens of the Stone Age" jer su smatrali da bi "kings" zvučalo previše muževno.

Svoje nastupe na zagrebačkoj Šalati rasprodali su u manje od mjesec dana, a to ni ne čudi s obzirom na to da je Queens of the Stone Age jedan od najlegendarnijih i najpoznatijih rock bendova u zadnjih 20 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Koncert Tonyja Cetinskog i Nine Badrić: Otvorili Šubićevac Live