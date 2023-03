Riječki rockeri Let 3 nakon 10 godina su se ponovno vratili u Culture club Revelin gdje su održali spektakularan koncert pred mnogobrojnom publikom. Prašio se žestoki rock, oni su zvučali sjajno, a publika je pjevala, vrištala, skakala i, kako vole kazati 'Letovci', čupala, prenosi Dubrovački dnevnik.

Dubrovačka publika itekako dobro poznaje njihov rad. Nastupali su u Revelinu, ali i Lazaretima, u Solitudu, u Župi… 'Letovci' su na sceni jako dugo, još od kraja 80-ih, pozornost javnosti su plijenili odličnom glazbom, ali i vrlo često snažnom kritikom usmjerenoj prema političkoj i društvenoj sceni. Danas se njihova popularnost proširila daleko izvan ovih prostora zahvaljujući 'Mami ŠČ!' s kojom će nas predstavljati na Eurosongu i koja se nalazi u samom vrhu najslušanijih i najkomentiranijih pjesama na ovogodišnjem natjecanju. Osnivač i basist grupe Damir Martinović Mrle i pjevač Zoran Prodanović Prlja za Dubrovački dnevnik govore o Dubrovniku i njegovoj publici, nadolazećem Eurosongu, 'Mami ŠČ!' i nedavno objavljenom spotu na svoj, originalan, humorističan i britak način.

Kako je ponovno doći u Revelin, nakon 10 godina?

Mrle: Ludo, ludo! Imamo taj most sad pa je onda sve to ljepše i bliže, nema više granice. To je jedan put od šest sati, ludo! Ali nikad brže nismo došli.

Puno koncerata ste odradili u Dubrovniku. Je li tu dubrovačku rulju po nečemu posebnom pamtite ili je ta, kako kažete, rulja svugdje ista?

Prlja: Proteklih godina smo nastupili u Culture clubu Revelin, u Župi dubrovačkoj, na Craft Beer Festivalu na Babinom kuku i mnogim drugim prostorima u Dubrovniku. Publika je zanimljiva. Zahtjevni ste! Volite dobro pogledati, prostudirati, poslušati, ocijeniti, ali školovana ste publika. Dubrovnik je pojam – od Dubrovačkih ljetnih igara, preko umjetnika, povijesti, trgovine, pa do vaterpola u čemu ste također majstori.

Kad smo kod Dubrovnika i Dubrovčana, puno ste u proteklom vremenu spominjali Terezu. Imate duet, Mrle je rekao kako plače na njega i kako je emotivan, a ona je bila vaša najvatrenija navijačica na Dori. Jeste li se čuli s njom?

Mrle: Jesmo, čuli smo se. Ona je plakala, a kako ne bi ispalo da se mi smijemo dok je ona plakala, onda smo i mi plakali. I onda smo zajedno plakali nekih pola sata pa smo rekli kako ćemo se naći negdje kako bismo opet zaplakali.

Znači puno suza. Objavljen je nedavno i spot za 'Mamu ŠČ!'. Moram primijetiti, Mrle, kako ste prilično čupali onu jadnu raketu. Je li preživjela?

Mrle: Jest! Što više čupaš, bolje leti. Znaš kako mi ono kažemo – čupaj pi*u, čupaj! I onda, kad počupaš svaku dlaku, ona više leti jer je lakša pošto dlake otežavaju aerodinamiku. To makneš i onda ona bolje leti. Što više dlaka ima, to ona više krivo leti. Čupanjem je usmjeravaš.

Prlja: Zamisli da je jegulja dlakava! Kako bi onda ona mogla… (smijeh)

I ja ću sad početi plakati k'o Tereza. Ali od smijeha! Što se tiče nastupa na Eurosongu, koliko će se on razlikovati od onoga što smo vidjeli na Dori i kako ćete predočiti publici koja ne govori hrvatski tu vašu poruku koju njome želite prenijeti?

Mrle: Ma tko ih je*e.

Prlja: Ne razmišljamo o tome jer je glazba jedan univerzalni kod komunikacije, a ova pjesma to ima u sebi. Same reakcije, pa i brojke pregleda i preslušavanja, ako su te brojke mjerilo, idu nam u korist. To nas veseli. Dat ćemo sve od sebe kako bismo tamo, u uvjetima koje ćemo imati, jer - hej, mi idemo u Liverpool na Eurosong, napravili najbolje što možemo. Ako nam to pođe za rukom, rezultat neće izostati.

Let 3 je prepoznatljiv ima svoj stil, kazali ste kako neće biti 'rezanja jaja', kako se nećete previše prilagođavati i kako ćete biti ono što jeste.

Mrle: Rezanja jaja?

Tim riječima ste vi to kazali. Je li ipak bilo kakvih zahtjeva od strane organizacije da negdje nešto prilagodite?

Mrle: Rekli su nam kako smo previše obučeni, a kako se na Eurosongu ne treba skrivati ništa. Oni su nam rekli kako su ipak jedna otvorena televizija za takve stvari, kako nisu toliko klaustrofobični i homofobični, nego kako tamo treba pokazati jaja. Rekli su nam – nemojte nositi gaće, nismo mi tako konzervativna sredina, kod nas se pokazuju jaja. To je nama osjećaj kao da idemo doma.

Na vrlo zanimljiv način ste prokomentirali slovenske natjecatelje. Jeste li poslušali predstavnika Srbije? Rekli ste kako očekujete 12 bodova od njih.

Mrle: Nisam.

Prlja: Nisam ni ja, ali mi je zanimljivo što je momak iz Čačka (op.a. Let 3 ima album koji se zove Bombardiranje Srbije i Čačka). To mi je super! Svemir je ponekad toliko pravedan. Let 3 i momak iz Čačka istu večer će nastupati u polufinalu Eurosonga. To je nešto baš predivno.

Kod 'Mame ŠČ!' su neki prepoznali kako bi spomenuti psihopat mogao biti Putin…

Mrle: Ma nije, to je Mamić! (smijeh)

Znači Mamić! Ali osvrtali ste se u svojim djelima i na Angelu Merkel i političare uopće. Od svih političara, koga biste pozvali da s vama na pozornici ispucava čepove ili nosi ružu?

Mrle: Tko ima najširi šupak pa da mu stavimo malo deblji čep? Morao bi se specijalno pripremiti za to…

Prlja: Nemamo mi nekog takvog kalibra. Općenito smo tanki s političarima, a nekog tog tipa, tko je baš zaslužio da ga 'peremo', baš i nemamo.

Mrle: Morao bi se jako očistiti, i duhovno i fizički. Onda bi možda dobio neku karizmu i doživio katarzu. Ali da, prvo se dobro očistiti!