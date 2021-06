Najpoznatija navijačica Vatrenih Ivana Knoll uživa u ljetu pa preko njezinog profila doznajemo da odmara u Srbiji. Vrući dan iskoristila je za odmaranje kraj bazena gdje se sunčala i jela lubenicu.

Kasnije se s prijateljicom zaputila u jedan noćni klub u Beogradu. Ekipa je toliko oduševljena njezinom pojavom da su preko velikog video zida objavili da je stigla u njihov klub.

"Knolldoll is in the house", pisalo je na velikom zidu. Ondje je plesala i zabavljala se cijelu noć.

Jutro nakon testirala se na koronu, a kasnije je na storiju objavila kako jede janjetinu.