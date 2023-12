U popularnom RTL-ovom šou 'Život na vagi' koji od sad možete pratiti i putem platforme Voyo, Silvija je ponovno na vaganje stala prva, a Edo je bio zabrinut zato što joj nije bio dobar posljednji ciklus i potpuno je potonula. „Još uvijek ne mogu trenirati i osjećam bolove i ovo mi je bio najgori ciklus. Bolje me cijelo vrijeme, što me jako psihički unazadilo. Izgubila sam fokus, veselje i svaka sitnica mi je smetala, baš me ubilo“, rekla je Silvija kojoj su liječnici preporučili mirovanje.

Prošli put imala je 102,7 kilograma, a sad je izgubila 4,9 kilograma, što je 4,8% tjelesne mase. Bez obzira na probleme, Silvija je druga natjecateljica sedme sezone koja je pala ispod 100 kilograma!

Vlašiću je lijepo na Brijunima i pričao je kako Silvija i on razgovaraju gdje će živjeti kada show završi. Treneri su pohvalili njegov trud i zalaganje, no i dalje su istaknuli kako njegovi sadašnji kilogrami nisu šala. „Puno si kilograma skinuo, ali nisi još došao do cilja tako da se ne opuštaš“, rekao mu je Edo i dodao kako će njegova fizička promjena trajati minimalno godinu dana. Prošli put imao je 171,3 kilograma, sad je izgubio 3,3 kilograma, što je 1,9% tjelesne mase.

Šepiću je želja za finalom sve veća. „Nisam baš počeo kalkulirati, pokušavam treninzima i prehranom pa dokle bude išlo“, rekao je, a Edo dodao da su se baš sprijateljili te otkrio kako je sanjao da su išli na triatlon!

Na posljednjem vaganju Mislav je imao 134,2 kilograma, sad je izgubio 3 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase.

Ninu je sve boljelo jer je dobila menstruaciju nakon pet godina, no unatoč tome, veselilo ju je da ono što radi - odgovara njezinu organizmu. „Ne može nitko znati tko dobiva svaki mjesec kako je meni koja dobijem svakih pet godina! Ne možete ni pretpostaviti koji su to bolovi“, rekla je Nina koju ni bolovi nisu spriječili u vježbanju. „Došla sam u fazu da nije nešto moranje, nego to želim napraviti za sebe“, objasnila je Sinjanka koju je pohvalio i Edo koji joj se divio što nikada ne odustaje. Prošli put imala je 102,1 kilogram, sad je izgubila 1,1 kilogram, odnosno, 1,1% tjelesne mase.

Jure je rekao da se ne boji crvene linije i izlaska iz kuće jer je dosta postigao i naučio. „Pogreške koje sam ovdje napravio bile su mi potrebne da vidim koji su moji najveći problemi i kad su se dogodile, nisam bio spreman za izlazak, ali sad postoji šansa da i vani nastavim s uspjehom“, rekao je Jure koji je prošli put imao 113,9 kilograma, izgubio je 2 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase.

Dajana je pobjedom u izazovu dobila dodatnu snagu da izdrži do kraja. Objasnila je kako se i dalje svi ponašaju kao da su u timovima i da crveni nikad neće izbaciti svoje, baš kao ni plavi. „Ja ne kalkuliram jer se vodim time da će se trud i rad isplatiti kad-tad“, rekla je Dajana koja je na posljednjem vaganju imala 104,1 kilogram, sad je izgubila 2,5 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase. No pobjedom u izazovu dobila je kilogram i pol prednosti na vaganju pa je izgubila 4 kilograma, odnosno, 2,9% tjelesne mase.

Martin želi osvojiti zlatnu ulaznicu jer smatra da jedino tako može ući u finale. Treneri su pohvalili njegovo zalaganje, a on je rekao da mu malo ide na živce što svi u njegovoj obitelji podrazumijevaju da će ući u finale iako zna da im je važnije da promijeni sebe i svoj život. Na posljednjem vaganju Martin je imao 128,6 kilograma, sad je izgubio 2,1 kilogram, što je 1,6% tjelesne mase.

Marie je pričala da i dalje želji posvojiti dijete kad napusti show, nastaviti sa zdravom prehranom i treniranjem. Edo ju je pohvalio da tehnički jako lijepo izvodi sve vježbe, a Marijana je zafrkavala kako je srećković u 'Životu na vagi' jer je stalno govorila da neće daleko dogurati, a sad se bliži finale! Prošli put imala je 98,6 kilograma, sad je izgubila 1,1 kilogram, što je 1,1% tjelesne mase.

Nina i Marie trenutačno imaju isti postotak i obje su ispod crvene linije, a posljednji na vaganju bio je Goran, koji je rekao da se boji da će kiksati kao Pero. Na posljednjem vaganju Goran je imao 118,6 kilograma, sad je izgubio 2 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase.

Prvi put u ovoj sezoni ispod crvene linije našle su se dvije osobe - Marie i Nina. „Iznenađenje je što je Nina ispod crvene linije. Ona je jedina žena koju smatram konkurencijom. Jesmo mi dobre i sve, ali bilo bi mi i drago i žao da ode“, rekla je Silvija. Bilo je potrebno pogledati ukupni rezultat i koliko je koja skinula u cijelom 'Životu na vagi' - Marie je u show došla sa 117,9 kilograma, izgubila je 20,4 kilograma, što je 17,3% tjelesne mase dok je Nina stigla sa 136,2 kilograma, izgubila je 35,2 kilograma, odnosno, 25,8% tjelesne mase!

„Bilo nam je jasno da Marie odlazi jer znamo da je Nina najbolja u postocima u kući i zasluženo ostaje“, rekao je Goran. Marie se bilo teško odvojiti od dragih ljudi, ali je bila presretna što ide kući. Jure, Martin, Dajana i Šepić pričali su koliko su je zavoljeli, baš kao i ona njih. Obećala je kako će nastaviti vježbati i poželjela si 85 kilograma u finalu!

Natjecatelji ulaze u posljednja dva ciklusa, a Edo je rekao: „Najteža psihološka igrica koja se može proći u 'Životu a vagi' - kad si već jednom nogom vani i u mislima već kod kuće, kad brojiš i križaš dane kao zatvorenik, a s druge strane, moraš biti 150 posto unutra!“

Marien odlazak bio je vrlo emotivan - Dijana i Jure su plakali, a Martin i Šepić bili su jako tužni. „Odlazim puna srca i nije mi žao ni za jedan trenutak. Naučila sam da ima jako puno dobrih ljudi i da ih trebaš stvarno saslušati i podijeliti s njima što te muči, pogotovo ovdje, jer ti mogu jako puno pomoći. Zadovoljna sam sobom, sa svim što sam doživjela i svima koji imaju viška kilograma preporučila bih da se prijave jer ovo je stvarno jedno životno iskustvo“, zaključila je Marie.

