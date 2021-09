Punih 87 godina prošlo je otkad je na svijet došla Sofia Villani Scicolone. Tog 20. rujna 1934. u Rimu se rodila žena koju će svijet kasnije upoznati pod imenom Sophia Loren. Slavna je to talijanska glumica iza koje je blistava karijera ovjenčana i Oscarom za najbolju glumicu 1962. godine kao i onim za životno djelo tridesetak godina kasnije.

U njenom životu nije uvijek sve bilo blistavo jer, iako se rodila u Rimu, odrastala je na ulicama siromašnog Napulja i to usred Drugog svjetskog rata. Otac joj je bio inženjer Riccardo Scicolone, a majka učiteljica glasovira Romilde Villani. Živjeli su u malom stanu u kojem su se stisnuli još i Sophijina sestra Maria, djed, baka, ujaci, tetke...Sophia će kasnije izjaviti da ju je odrastanje u siromašnim uvjetima učinilo žilavijom osobom.

Kao dijete, nitko je nije smatrao ljepoticom. Već s 15 godina krenula je u Rim ostvariti svoj san. Počela je tražiti filmske uloge, a dok ih je čekala, radila je kao model na ilustrirane ljubavne romane. Od novca koji je dobivala za to, uzdržavala je svoju obitelj.

Njoj je bilo 15, njemu 37...

Nakon dvije godine traženja, Sophia je 1951. dobila prvu ulogu, i to u filmu "Quo Vadis". Bila je to manja uloga, jednako kao i ona u filmu "Attila" 1954. Po dolasku u Rim, 1949. godine, upoznala je starijeg producenta Carla Pontija. Njoj je tada bilo 15, a njemu 37 godina. Za njega se i udala 1957., na svoj 23. rođendan i to u Meksiku.

Priskrbila si je tada prvi veliki skandal jer ubrzo se doznalo da se Ponti, unatoč tome što s njom nije živio, od svoje prve supruge nije službeno rastao. Sophia se od njega morala razvesti kako bi ga spasila optužbe za bigamiju i izvukla iz zatvora u kojem je završio po povratku u Italiju. Par je ipak ostao u ljubavnoj vezi, a uspjeli su se ponovno vjenčati 1966. godine, nakon što se Ponti uspio službeno rastati od prve supruge.

Imali su svoje djece. Carlo Ponti Jr. rođen je 1968., a Edoardo Ponti 1973. Sophia je u braku s Carlom ostala sve do njegove smrti 2007. godine.

Skandal na snimanju

Kad je počela glumiti, Loren se pretvorila u pravu ljepoticu pa su se brojni glumci zaljubljivali u nju. Cary Grant bio je očaran njenim izgledom pa se na setu filma "Ponos i strast" toliko zaljubio u nju da ju je zaprosio, iako je znao da je već udana za Pontija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Stvar se dodatno "zakuhala" nakon što je Grant sredio da Sophia tumači i ulogu u filmu "Houseboat" za koji je scenarij napisala njegova supruga i kojoj je ta uloga izvorno trebala pripasti. Loren je odbila njegovu bračnu ponudu, a cijela afera završila je u gorčini još na snimanju "Ponosa i strasti" što je kasnije uzrokovalo probleme u njihovim odnosima tijekom snimanja "Houseboata".

Sophiji nije odolio ni Peter Sellers s kim je 1960. snimala komediju "Milijunašica". Pričalo se da se zbog Sophije bio spreman razvesti od svoje supruge.

Hedonizam na Brijunima: Sophijini umaci i Titove štrukle

Na vrhuncu slave, Sophia je posjetila i našu zemlju što je tada jako zaintrigiralo jugoslavensku javnost, a o tom se događaju priča i danas. Tog ljeta 1969. godine, talijanska je diva sa svojim tada jednoipolgodišnjim sinom provela 15 dana na Brijunima i to, ni manje ni više, nego kao gošća Josipa Broza Tita. Sestra Titove supruge Jovanke Broz, Nada Budisavljević, ispričat će kasnije kako je Sophia kosu prala destiliranom vodom i na nju stavljala maslinovo ulje. Kada bi je slikali, svaki put okretala bi profil koji je bio ljepši.

Voljela je na Brijunima i kuhati pa je pripremala umake za tjesteninu u koje je stavljala teletinu, svinjetinu, pršut. Tito je pak njoj spremao zagorske štrukle, štrudle s jabukama. Kako kaže Nada, osobno je razvijao tijesto i uživao je u tome.

Pričalo se i da je Sophia bila zaljubljena u Tita, zbog čega je Jovanka navodno na nju bila jako ljubomorna. Prava istina se, vjerojatno, nikad neće doznati.

U zatvoru zbog neplaćanja poreza

Imala je talijanska zavodnica problema i sa zakonom pa je tako 1982. godine odslužila 18-dnevnu zatvorsku kaznu zbog neplaćanja poreza. Povlačila se po sudovima i početkom 21. stoljeća nakon što je, 1999. godine, tužila 76 web stranica koje su koristile njene izazovne fotografije kako bi privukli posjetitelje.

Sophia Loren još od 2006. godine živi u svojoj privatnoj rezidenciji u Ženevi, a posjeduje i nekretnine u Napulju i Rimu. Vatrena je navijačica Napolija pa je tako u svibnju 2007., kada su joj bile 72 godine, izjavila da će, ako pobijede, izvesti striptiz za njih. Iste je godine pozirala za Pirellijev kalendar...

'Zašto ne bih izgledala mlađe? Je li to grijeh?'

Kao prava Talijanka i žena koja je odrastala u Napulju, Sophia voli pripremati pizzu pa je tako na BBC radiju, početkom 2021. godine, svoju krušnu peć za pizzu proglasila luksuznim predmetom.

"Nisam fan starenja, još uvijek mogu lagati da sam 15 godina mlađa. Volim svoj život, svoju djecu. Ma mogu reći da volim starjeti, ali i izgledati mlađe. Zašto ne? Je li to grijeh? Nije! I zato pazim što jedem, čak sam izdala i dvije kuharice. Pokušavam vježbati što više, uživam u životu i miru. Smirena sam, to je ključ ljepote", izjavila je Sophia 2019. za Sydney Morning Herald saževši tako smisao svog života u svega nekoliko rečenica.