Na prvi spomen glumice Halle Berry, javljaju nam se asocijacije vezane za glamurozna izdanja s crvenog tepiha. No, ova 55-godišnja glumica u traileru za film "Bruised" potpuno drugačije od onoga na što smo navikli.

U svom redateljskom prvijencu "Bruised" glumi posrnulu MMA borkinju Jackie Justice koja, nakon dugo vremena, prihvaća ponudu da se vrati u ring, a u međuvremenu se nosi s neočekivanim povratkom svog 6-godišnjeg sina. Sama tema nije nam previše strana, no, priča je utoliko zanimljivija ukoliko imamo na umu da je ispričana s gledišta crnkinje.

Halle Berry, glumica koja je ušla u povijest postavši prva i jedina Afroamerikanka koja je osvojila Oscara za najbolju glumicu 2002. otkrila je za Sky News da je sada snimila film u kojem cijeni vrijednost pričanja priče sa svoje točke gledišta.

Kako bi mogla odglumiti Jackie, Berry je morala doživjeti vrlo ozbiljnu promjenu. U nekoliko scena u samom traileru vidimo je potpuno bez šminke, s modricom ispod oka.

Originalno je ova uloga bila namijenjena Blake Lively, no kada je ona odustala od projekta, Berry je odlučila prihvatiti glavnu ulogu, ali i redateljsku poziciju.

S obzirom na to da su je kroz cijelu karijeru promatrali kroz prizmu izgleda, danas inzistira na ulogama koje ne počivaju na njemu: ‘Shvatila sam da ne mogu poduzeti ništa oko toga da me objektiviziraju, osim stvarati ovakve filmove’, rekla je Berry.

Osim što je režirala cijeli film, glumila je i koproducirala soundtrack na kojemse pojavljuju: Cardi B, Saweetie, Baby Tate te H.E.R. koja je prošle godine osvojila Oscara za najbolju pjesmu "Fight For You".

Zanimljivo je da se u ringu Halle Berry našla s pravom UFC šampionkom Valentinom Shevchenko i glumila usprkos slomljenim rebrima koje je dobila na samom početku snimanja.

Podsjetimo, u filmu "John Wick 3" je cijela produkcija stala s radom na osam tjedana zbog njezinih slomljenih rebara, no zbog ograničenog budžeta za ovaj film, Berry si nije mogla priuštiti zaustavljanje, pa je nastavila snimanje uz pomoć kaskaderke.

Film je trenutno prvi po gledanosti u SAD-u i drugi u cijelom svijetu

Uspjeh je proslavila i na svojim društvenim mrežama zabavnim videozapisom na kojem pleše uz čašu šampanjca, a sama objava je skupila gotovo pola milijuna lajkova.