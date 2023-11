PJEVAČICA SA 100 LICA / Ova žena nikad ne razočara! Opet provocira provokativnim i seksepilnim fotkama

Madonna, jedna od najznačajnijih glazbenih ikona svih vremena, svoje obožavatelje ne prestaje iznenađivati. Ova nevjerojatno talentirana umjetnica, koja je svojom glazbom, stajlingom i provokativnim nastupima ostavila neizbrisiv trag u glazbenoj industriji, ponovno je podigla prašinu svojim najnovijim objavama. U svojim sedamdesetim godinama, Madonna ne pokazuje znakove usporavanja. Naprotiv, ona ostaje nepokolebljiva u svojoj predanosti glazbi i umjetnosti, a njezina posljednja pjesma 'Back that up to the beat' i video spot, izazvali su veliku pažnju javnosti. Bez obzira na svoje godine, Madonna i dalje zrači nevjerojatnom seksepilnošću koja je čini jedinstvenom u glazbenoj industriji. Važno je napomenuti kako je Madonna cijeli svoj život bila prava stilska ikona. Njezin modni izričaj, koji se često mijenjao i razvijao tijekom njezine karijere, inspirirao je mnoge generacije i oblikovao modne trendove, a ona je uvijek znala kako se istaknuti svojim odvažnim i provokativnim odijevanjem. Također, pozornica je mjesto gdje očarava svoju publiku, a njezini nastupi često su puni energije i strastvene izvedbe koje je teško zaboraviti.