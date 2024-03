Danas je održan doček u Umagu predstavniku Hrvatske, Baby Lasagni (28), gdje se okupila mnogobrojna publika koja je oduševljeno slušala 'Rim Tim Tagi Dim'.

Baby Lasagna je na svom Instagramu objavio snimku s dočeka, u kojoj nazdravlja sa svojim fanovima te im se zahvalio.

Snimka je procurila i na X-u, a mnogi su se prisjetili njegove izjave za Index gdje je spomenuo da je introvert.

"Ne treba se ništa dogoditi da bi bio tjeskoban. Nekad su u pitanju brige, primjerice o zdravlju bližnjih ili mačaka, a nekad dođe samo od sebe. Potražio sam bio pomoć psihologa i to mi je zaista pomoglo. Teško je to napraviti jer je teško priznati sebi da nisi dobro, ali i to i razgovor s bližnjima o tome puno pomažu u rasterećenju od problema koji nam izazivaju takva stanja. Preporučujem svima", izjavio je nedavno.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Fanovi su tu izjavu povezali s jednom snimkom na X-u s RTL-a u kojoj Baby Lasagna dolazi pred svoju publiku te shvatili da je doista tako.

"Jadan Baby Lasagna on je kao 'možeš li me ostaviti već želim ići kući svojim mačkama'", pisalo je u opisu objave, a neki korisnici se nadovezali na to.

"Samo želi otići kući svojim mačkama i gledati 'The Office'","Zašto sam još uvijek ovdje? Samo patim...?", "On je uistinu introvert", pisali su u komentarima.

Rasturio na Dori

Podsjetimo, Baby Lasagna rasturio je na finalu Dore 2024. sa 147 glasova i time postao predstavnikom Hrvatske ovogodišnjeg Eurosonga. Njegova pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' bila je vrlo slušana odmah nakon objave spota, a sada se nalazi na prvom mjestu eurovizijske kladionice.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za Gloriju je rekao kako vjeruje da je moguće da bude i pobjednik na Eurosongu.

"Naravno da vjerujem kako se to može dogoditi, a čini se da i obožavatelji Eurosonga te stručnjaci misle isto", rekao je Lasagna.

