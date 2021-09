'MOJ ŽIVOT - DROGA, SEKS I ALKOHOL' / Charlie Sheen slavi rođendan, a prošao je sve i svašta: Dobio sidu, a vlastitoj ženi je na večeru doveo prostitutku

Legendarni Charlie Sheen danas slavi 56. rođendan. Glumac je rođen 3. rujna 1965. godine u New Yorku. Malo ljudi zna da je Charliejevo pravo ime Carlos Irwin Estevez. Njegov otac Martin Sheen rođen je pod imenom Ramon Antonio Gerardo Estevez, no promijenio je ime kako bi lakše ostvario filmske uloge. Charlie je slijedio njegov primjer, no njegova dva brata i sestra su zadržali pravo obiteljsko prezime. Charlie već dugo drži titulu holivudskog "bad boya" zbog svog neurednog načina života. Nije tajna da je Sheen bio redoviti konzument alkohola, droge i usluga prostitutki. 2015. godine otkrio je da je HIV pozitivan, nakon čega je navodno promijenio svoj stil života. Svijet je oduševio ulogom u "Dva i pol muškarca". U braku je bio tri puta, svaki put s kolegicama iz branše. Godinu dana je potrajala njegova idila s glumicom Donnom Peele, od 1995. do 1996. godine. Od 2002. do 2006. godine je trajao njegov brak s Denise Richards, a dvije godine nakon raspada ovog braka je oženio Brooke Mueller koju je znao tući. U braku su uspjeli izdržati tri godine. Denise je jednom prilikom otkrila kako je Charlie na večeru povodom Dana zahvalnosti doveo prostitutku, ali nije je htio uvesti u kuću pa ju je ostavio da ga pričeka u automobilu na prilaz dok on pojede. Denise se sažalila nad njom i pozvala je da sjedne s njima za stol. "Moj život bi se mogao opisati u samo tri reči: droga, seks i alkohol", izjavio je Charlie prije nekoliko godina.