Obitelj Kardashian se proslavila u reality showu 'Keeping Up with the Kardashians', a njihova je dugogodišnja privatna kuharica sada otkrila da se obitelj ponekad ne trudi izbjegavati nezdravu hranu poput tjestenine i sira na žaru, a naglasila je i kako si to mogu dopustiti jer imaju strogi plan vježbanja.

"Što se tiče njihove prehrane, stvarno su disciplinirani", rekla je kuharica ekskluzivno za Page Six, pa dodala: "Ako pojedu jedan cijeli pečeni sir, nadoknadit će to vježbanjem u teretani. Stvarno nemaju milosti po tom pitanju."

Kuharica Khristianne, poznata kao kuharica K priprema jela za obitelj Kardashian-Jenner gotovo devet godina, a počela je tako što je privatno kuhala za Kris (68) te nakon toga polagano prelazila i na ostale članove obitelji.

Nakon šest godina osobnog kuhanja za majku i njezine kćeri, kuharica iz Los Angelesa je postala isključivo njihov catering za privatne događaje.

Njiihova kuharica priprema sve obiteljske obroke za velike praznike kao što su Dan zahvalnosti, Božić, Nova godina, Uskrs i rođendani.

"Trude se donekle zdravo hraniti, a posebno praznicima", rekla je, pa naglasila kako je najbolji način za hraniti se zdravo je da jedete hranu bez glutena."

