Na tiskovnoj konferenciji Venecijanskog filmskog festivala za nadolazeći biografski film Sofije Coppole, "Priscilla", u ponedjeljak, bivša supruga pokojne rock zvijezde ispričala je sve o prvom susretu s Elvisom kada je on imao 24, a ona 14 godina, što film i prikazuje.

Priscilla je rekla da je pjevač uvijek "poštivao" njezine godine i objasnila da su se odmah povezali kada su se upoznali u vojnoj bazi u Njemačkoj jer su osjećali kao da mogu razgovarati jedno s drugim, piše People.

"Ljudi misle, 'Oh, to je bio seks'. Pa, nije", rekla je Presley na konferenciji za novinare. “Nikad nisam imala seks s njim. Bio je vrlo ljubazan, pun ljubavi, ali je također poštovao činjenicu da sam imala samo 14 godina. Više smo se slagali u razmišljanjima i to je bio naš odnos.”

Nastavila je: "Mojim je roditeljima bilo vrlo teško shvatiti da je Elvis toliko zainteresiran za mene i zašto. Elvis bi mi u Njemačkoj izlio svoje srce na sve načine: svoje strahove, svoje nade, gubitak majke — što nikad, nikad nije prebolio. A ja sam bila osoba koja je stvarno sjedila tamo, slušala ga i tješila. To je zapravo bila naša veza.”

"Iako sam imala 14 godina, zapravo sam bila "malo starija" u životu - ne u brojevima. To je bila privlačnost", dodala je.

Presley je pričala i kako je Elvisa tada uglavnom viđala privatno. Glazbenikova bivša supruga ispričala je: "Nisam znala zašto je imao toliko povjerenja u mene, ali jest. I nikad, nikad, nikad nikome nisam rekla da se viđam s njim, a to je bila još jedna stvar koju je volio, a to je činjenica da ga se nikada nisam odrekla ni na koji način. Nikad nikome u školi nisam rekla da se viđam s njim. Tako smo izgradili vezu i onda je naša veza trajala sve dok nisam otišla.”

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Priscilla je Elvisa upoznala 1959. godine u Njemačkoj. Njezin očuh, časnik američkog ratnog zrakoplovstva Paul Beaulieu bio je stacioniran tamo, kao i mladi vojnik Elvis. Ona je imala 14 godina, pjevač 24.

"Nije to bilo zato što ga nisam voljela - on je bio ljubav mog života," rekla je Presley o svom odvajanju od glazbenog umjetnika 1972. "To je bio način života koji mi je bio tako težak, i mislim svaka se žena može poistovjetiti s tim.”

'On je bio ljubav mog života'

Nastavila je: "Ali to nije pokvarilo naš odnos, i dalje smo ostali vrlo bliski. I naravno, imali smo našu kćer Lisu Marie, i pobrinula sam se da je on stalno viđa. Bilo je kao da nikada nismo napustili jedno drugo.”

Presley, čiji je bivši suprug umro u 42. godini 1977. i čija je jedina kći s njim, Lisa Marie Presley, umrla u 54. godini u siječnju, govorila je o "nervozi" dok je gledala film.

"Tako sam nervozna jer je to moj život", rekla je za The Hollywood Reporter u intervjuu u kolovozu. “Ljudi koji gledaju, oni to žive s vama, a vi se nadate i molite da će to i dobiti. Dobivaju tvoje osjećaje, tvoje boli, tvoju osjetljivost."

Coppolin novi film, u kojem glume Jacob Elordi i Cailee Spaeny kao Elvis i Priscilla, temelji se na Presleyjevim memoarima "Elvis i ja" iz 1985. i priča njihovu priču iz njezine perspektive.