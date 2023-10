Navodno, Kate Middleton je ostala slomljenog srca zbog odluke svog supruga, princa Williama, o budućnosti njihovog najstarijeg djeteta i budućeg prijestolonasljednika, princa Georgea.

U lipnju ove godine, princ i princeza od Walesa snimljeni su sa svojim sinom u sjedištu koledža Eton, što je potaknulo nagađanja o tome da će George pohađati istu školu kao što su nekada njegov otac i stric Harry.

Foto: Profimedia

Izvor blizak obitelji, koji je informirao britanske medije, otkrio je da je Kate napokon prihvatila činjenicu da će George morati napustiti dom i školovati se u internatu, iako se ne raduje danu kada će ta sudbina početi ostvarivati.

"Kate se dugo nije htjela složiti sa suprugom da pošalju sina od sebe, iako je to tradicija. Ona smatra da je slanje sina u takvu instituciju protivno njihovim nastojanjima da moderniziraju monarhiju. Osim toga, George će joj očajnički nedostajati. Ona i William su se oko toga godinama svađali, no on je naposljetku pobijedio" izvor za Express.

Princ William ranije je pohađao školu u Berkshireu, gdje je provodio tjedne, posjećujući obitelj u Windsoru tijekom vikenda.

Prema izvoru, Kate je nevoljko pristala na Georgeovu želju da "bude kao njegov otac" i pohađa prestižnu školu Eton.

Foto: Profimedia

‘Ipak, slomljeno joj je srce. Nju su strašno zlostavljali tijekom boravka u njenom prvom internatu i ne može podnijeti pomisao da će George morati propatiti kroz to’, ispričao je izvor za In Touch Weekly.

Srećom, Kate će imati još nekoliko godina svog sina samo za sebe, budući da učenici Etona počinju školovanje tek sa 13 godina.

Ako George stvarno upiše tu školu, slično kao njegov otac, moći će posjećivati obitelj vikendima.

Činjenicu da je škola udaljena samo 9 minuta vožnje od njihove kuće olakšat će često provođenje vremena s roditeljima, bratom i sestrom.

