Izvor blizak kraljevskoj obitelji naveo je za strane medije da je princ William "najviše uzrujan" optužbama iznesenim u knjizi njegova mlađeg brata, princa Harryja.

U "Rezervi", memoarima prošlog mjeseca, princ Harry naziva princa Williama svojim "glavnim neprijateljem" i tvrdi da ga je William fizički napao.

'Ovo je sve jako važno za Charlesa'

"William je taj koji je najviše uzrujan i treba mu vremena da se smiri", kaže izvor za People. "Opisan je kao bijesan i nesimpatičan, ali ne mislim da će se povući - važno je mogu li se pomaknuti dalje od toga i prihvatiti da stvari stoje drugačije", dodao je izvor.

Kraljevska dopisnica Valentine Low dodaje da će William "biti bijesan zbog izdaje povjerenja". U međuvremenu, kralj Charles III. je nestrpljiv i želi da se situacija "smiri" na vrijeme, do njegove krunidbe 6. svibnja.

"Ovo je tako važan događaj za Charlesa, i on bi želio da njegov sin bude na krunidbi kako bi tome svjedočio. Želio bi vratiti Harryja u obitelj. Ako to ne učini, to će uvijek biti dio kraljeve vladavine i kako je ostavio svoju obitelj nepovezanu. Imao je reputaciju udaljenog roditelja i bilo bi užasno za njega da se to nastavi", kazao je izvor.

Naime, priča se da će nadbiskup Canterburyja Justin Welby, koji je vjenčao Harryja i Meghan Markle, voditi službu krunidbe. On je izabran da pomogne u premošćivanju dviju strana. Izvještaji da ga je Charles već zamolio da dopre do Sussexovih, Welby je blizak s parom i, kako ističe blizak izvor: "Kad bi mogao pomiriti članove obitelji, to bi bio idealan scenarij."

Kraljevski povjesničar Robert Lacey primjećuje da je "neovisno o Charlesovoj očinskoj nadi da se ponovno ujedini sa svojim sinom, jedan od zadataka kraljevske obitelji je pokazati kako se nositi s problemima koje svi imamo na ljudski i promišljen način. Što će biti uspjeh za obitelj u budućnosti nije nužno pomirenje, već međusobno prihvaćanje različitih ideja i prioriteta."