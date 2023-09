Nakon što su se princ Harry i Meghan Markle 2020. godine povukli iz svojih kraljevskih uloga i preselili u Kaliforniju, nastavili su podržavati njegovu baku kraljicu Elizabetu na određenim događanjima. Otputovali su u Ujedinjeno Kraljevstvo u lipnju 2022. kako bi obilježili platinasti jubilej pokojne kraljice i bili su prisutni na njezinom pogrebu nekoliko mjeseci kasnije u rujnu.

Kraljica Elizabeta — unatoč tome što je bila netko s kim je princ Harry imao "poseban odnos", kako je to rekao kraljevski biograf i autor knjige "Queen of Our Times" Robert Hardman za People — bila je oštra prema vojvodi i vojvotkinji od Sussexa kada je osjećala da treba biti. Kad je par objavio svoje planove da se povuku sa svojih radnih uloga u kraljevskoj obitelji, kraljica je odlučila da ne mogu biti "napola u, napola izvan" kraljevske obitelji kao što su se nadali.

Nakon što su princ Harry (38) i Meghan (42) potvrdili da se neće vratiti svojim kraljevskim ulogama, palača je rekla u priopćenju: "Nakon razgovora s vojvodom, kraljica je pisala potvrđujući da se Harry povlači iz rada kraljevske obitelji i nije u mogućnosti nastaviti s odgovornostima i dužnostima koje dolaze sa životom javne službe."

"Iako su svi tužni zbog njihove odluke, vojvoda i vojvotkinja i dalje su voljeni članovi obitelji", stoji u priopćenju Buckinghamske palače.

Kao odgovor, princ Harry i Meghan su uzvratili izjavom koja se oštro referirala na kraljičinu: "Svi možemo živjeti život služenja. Usluga je univerzalna."

Kraljica Elizabeta primijenila je istu taktiku kada je njezin sin princ Andrew (63) uklonjen iz javnih dužnosti zbog povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Kad je riječ o kraljevskom načinu obavljanja stvari, "nema oklijevanja", kaže Hardman.

Unatoč tome što je kraljica Elizabeta matrijarh koji je često okupljao svoju obitelj, postoji nada za konačno pomirenje između princa Harryja i kraljevske obitelji. Najnoviji znak bio je kada je vojvoda od Sussexa otputovao u Ujedinjeno Kraljevstvo na očevu krunidbu u svibnju (iako je Meghan ostala u Kaliforniji).

“Siguran sam da kralju nedostaje. Harry je zabavan, topao i pun ljubavi. I imali su sjajan odnos”, rekao je za People izvor blizak kraljevskom domu.

Kralj Charles "naginje suosjećajnom, a ne disciplinskom stilu obiteljskog vodstva", dodaje Hardman, implicirajući nadu u budućnost.