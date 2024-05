Princ Archie danas puni pet godina i kraljevski stručnjak je rekao da bi kralj Charles htio svog unuka vidjeti video pozivom kako bi mu čestitao rođendan.

Vojvode od Sussexa Princ Harry i Meghan Markle dočekali su svoje prvorođenče 6.svibnja 2019. u Portland bolnici u Londonu. Za razliku od prethodnih kraljevskih porođaja, nije bilo neposrednog videopoziva na bolničkim stepenicama, a njegovo je rođenje najavila Buckinghamska palača putem uokvirene obavijesti na štafelaju izvan kultne palače.

I Archie i njegova sestra, princeza Lilibet, bili su izvan svjetla reflektora veći dio njihova života, budući da vojvoda i vojvotkinja od Sussexa rijetko dijele njihove fotografije, ali Harry i Meghan često su davali komentare o svojoj djeci tijekom intervjua.

Zatražio je fotoaparat za poklon

Tijekom razgovora u jednom intervjuu , Meghan je otkrila da Archie pokazuje umjetničku stranu, po uzoru na fotografa Misana, koji je nekoliko puta surađivao sa Sussexima posljednjih godina. "Inspiracija je duboka", slatko je izjavila Meghan, dodavši da je Archie želio imati kameru poput fotografa.

Foto: ProfimediaProfimedia

Meghan je podijelila i neke smiješne komentare koje je Archie napravio, rekavši: "Naš četverogodišnjak, naš četveroipolgodišnji sin rekao bi, 'Ne, nemam četiri. Imam četiri i pol godine' Misan mu je pokazivao kako se fotografira kad je posljednji put bio u emisiji, a ja sam Archieju kupila fotoaparat, a on je rekao, 'Ali to nije Leica kao Misan'. Rekla sam, 'Nećeš dobiti Leicu! Čak ni za Božić'", ispričala je pa se našalila sa svojim prijateljem fotografom, rekavši: "Hvala vam na inspiraciji u cijelom pogledu."

Fotoaparati Leica mogu koštati tisuće funti ili dolara jer za njihovu izradu treba puno vremena i napornog rada. Također su nevjerojatno rijetke i prodaju se samo u malim količinama.

Poklon od pokojne kraljice Elizabete

Prethodno je Harry otkrio vrlo neobičan dar kojeg mu je pokojna kraljica Elizabeta poslala Archieju za Božić. Kad mu je bilo dvije godine, njegova je prabaka pitala Harryja i Meghan što želi za Božić, a vojvotkinja od Sussexa je rekla da Archie želi aparat za vafle.

Pokojna kraljica potom je poslala dar u dom Sussexovih u Montecitu u Kaliforniji. Nakon što je to otkrio komičaru Jamesu Cordenu u "The Late Late Showu", Harry je dodao: "Dakle, poslala nam je aparat za vafle za Archieja, tako da za doručak sada Meghan priprema prekrasnu organsku mješavinu, u aparatu za vafle. On to voli. A ja imam vafle za doručak, malo džema na vrhu, malo meda."

Foto: Profimedia Ingrid Seward, glavna urednica časopisa Majesty, vjeruje da je to bila Harryjeva odluka, ali se brine da bi to Meghan dovelo u lošu situaciju s javnošću i ostalim članovima njihove obitelji.

James je djelovao zbunjeno i prekinuo je Harryja, rekavši: "Žao mi je što prešućujete činjenicu da ne mogu zamisliti da kraljica naredi da se aparat za vafle pošalje u Santa Barbaru. Ne mogu to shvatiti. " Harry je odgovorio: "Uopće ne znam kako bih to komentirao. Archie se ujutro probudi i doslovno samo krene 'waffle?'."

Archie i njegova sestra princeza Lilibet proveli su vrlo malo vremena u Velikoj Britaniji. Archie je rođen u Velikoj Britaniji, a s jednom se godinom preselio u Ameriku s roditeljima. Archie i Lilibet posjetili su UK samo jednom, za platinasti jubilej kraljice Elizabete.

