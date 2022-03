Princ Andrew treće je dijete kraljice Elizabete i pokojnog princa Philipa. Do rođenja nećaka, princa Williama, bio je drugi u redu za nasljedstvo britanske krune, dok je 2018. godine bio sedmi. Prvi veliki šok za kraljevsku obitelj dogodio se već sredinom 80- ih, kada se Andrew odlučio oženiti Sarom Ferguson i to nakon manje od godinu dana veze. Zavjete su razmijenili 1986., a brak je potrajao šest godina. S obzirom na to da je princ zbog svojih obveza stalno bio odsutan, Sara je izlazila i flertovala s drugim muškarcima. Javna tajna bila je da vara princa s teksaškim multimilijunašem, Steveom Wyattom.