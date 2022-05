Pjevač Alen Vitasović se oporavio od teškog oblika koronavirusa zbog kojeg je bio i hospitaliziran. Očito je da se osjeća bolje jer je na svom Facebook profilu objavio da večeras nastupa u jednom ugostiteljskom objektu u Vodnjanu.

"Vidimo se sutra, prijateljski. Nakon tri ljeta ću probati pjevati. Hvala i dobrodošli", napisao je pjevač. On je ranije zbog svog zdravstvenog stanja otkazao sve nastupe i snimanja.

Alen se borio s težim oblikom koronavirusa te je jedno vrijeme boravio na intenzivnoj njezi te je bio na kisiku.

"Oživljavali su me, nisam imao kisika. To je sad najopasnije, upala pluća. Korona će otići, ali treba to sad smiriti. Najbitnije je da se ne proširi, da ne završim na respiratoru. Nisam se cijepio, meni je korona došla sama. Strašne posljedice ću osjećati cijeli život. Neću biti jak kao prije, ali funkcionirat ću kao čovjek", rekao je u ožujku za 24 sata.

"Svi su se bojali jako za moje zdravlje. Ali sad je dobro. Idemo dalje. Prošao sam svašta u životu. Ali ovo nisam nikad doživio. Sad slijedi odmor. Lova mi nije bitna. Bitno mi je zdravlje, publika, ljudi da ih vidim. Da se veselimo i družimo. Svi smo izgubili puno toga uslijed pandemije. Nema ničeg lijepog. Samo ratovi oko nas. Tako da sad odmaram i čitam stripove", zaključio je glazbenik.