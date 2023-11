Matthew Perry bio je omiljen među svojim obožavateljima zbog svoje izvanredne interpretacije slatkog i sarkastičnog Chandlera Binga u seriji "Prijatelji" - no njegovi najbliži tvrde da je ustvari bio mnogo više od svog ikoničnog lika.

"Matthew je imao najljepše srce i najbolju osobnost. Ni najmanje nije sličio nijednom od likova koje je igrao na televiziji", izjavila je glumica Christine Birchfield, njegova bliska prijateljica, ekskluzivno za PEOPLE, pa nadodala: "Bio je puno ljubazniji, pristupačniji, a njegov humor je bio izvan dosega. Stvarno je bio jedinstven."

Foto: screenshot youtube Foto: screenshot youtube Matthew Perry

Perry, koji je javno govorio o svojim borbama s ovisnošću s nadom da će pomoći drugima, rado je dijelio svoj talent kako bi pomogao svojoj prijateljici dok je slijedila cilj prema ostvarenju vlastite karijere.

"Pomogao mi je da saznam više o industriji i kako postati scenaristica. Matthew mi je pomogao s pitanjima tijekom mog školovanja za film i podržavao moje strasti", kaže Birchfield. "Bio je suosjećajan, darežljiv i uvijek se činilo da stavlja druge ispred sebe."

Dok njegova obitelj, prijatelji i obožavatelji diljem svijeta tuguju za ovom zvijezdom, Birchfield ističe koliko je važno poštovati ga zbog ono što je radio izvan ekrana.

"On je velik gubitak za svijet i nadam se da će ga ljudi pamtiti ne samo kao glumca, već i po velikom srcu koje je imao", kaže ona.

Izvor je ranije rekao za PEOPLE da je Perry, koji je detaljno opisao svoj put borbe s ovisnošću u svojoj knjizi "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" i zalagao se za liječenje umjesto zatvaranja zbog osuđenja javnosti, bio u procesu osnivanja zaklade koja bi podržavala osobe koje pate od zloupotrebe supstanci.

Foto: Instagram Foto: Instagram Matthew Perry

Tijekom svog intervjua za isti časopis u rujnu 2022. godine, Perry je razmišljao o svojoj "otpornosti" kroz godine borbe s vlastitim demonima.

"Malčice sam stroži prema sebi. Dajem sebi zasluge za to što sam danas trijezan, za brigu o drugima, za ne odustajanje", rekao je tada. "Pomaganje ljudima onoliko koliko to činim. To je vjerojatno ono što najviše volim kod sebe. Biti kreativan, uočavati, učiti da ako se osjećate nelagodno ili imate anksioznost, jedan od načina da izađete iz te situacije je biti kreativan."

Prošle jeseni, Perry je podijelio kako se nada da će kad dođe njegov kraj ostati zapamćen: "Kada umrem, ne želim da se prvo spomenju 'Prijatelji'", rekao je. "Želim da pomaganje drugima bude prvo. I živjet ću do kraja svog života dokazujući to."

