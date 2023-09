Modna revija Vogue World Show okupila je neke od najpoznatijih imena iz svijeta šoubiznisa te su tako obilježili početak Tjedna mode u Londonu. U kazalištu Royal Drury Lane "stisnulo" se puno zvijezda s A-liste među kojima su bili Kate Winslet, Emilia Clarke, Maisie Williams, Irina Shayk, Rita Ora, Ashley Graham, Stormzy i mnogi drugi.

Najviše pažnje privukao je misteriozni muškarac koji je nosio crno od glave do pete uz crnu šiltericu i crnu masku koja mu je prikrivala pola lica. No, ubrzo se otkrilo o kome je riječ. U pitanju je jedan od najpoznatijih neženja na svijetu, a riječ je o Leonardu DiCapriju.

Holivudski glumac je česta meta medija, a na naslovnice je opet dospio nedavno i to zbog navodne nove djevojke Vittorije Ceretti. Par je uhvaćen na ulici u Santa Barbari u Kaliforniji. S Vittorijom, koja nevjerojatno sliči njegovoj bivšoj djevojci Camille Morrone, DiCaprio se prvi put u javnosti pojavio još u svibnju.

Nakon toga, ulovljeni su i u noćnom klubu Hi Ibiza gdje su razmjenjivali strastvene poljupce. Vittoria je i dalje u braku sa Dj umjetnikom i vlasnikom glazbene produkcijske kuće 'Tale of us' Mateom Millerom od kojeg je već neko vrijeme razdvojena.

Inače, oscarovac je poznat po tome da izlazi s mlađahnim djevojkama, a neka njegova prešutna mantra je da "nogira" djevojku čim navrši 25 godina. Ta situacija bila je s njegovom bivšom Camilom Monroe s kojom je bio četiri godine u vezi, kada je ona navršila 26, Leo ju je naprasno ostavio.

Osim toga, bio je s Gisele Buendchen, Bar Rafaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Ninom Agdal i drugim ženama.