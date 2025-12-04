Preminuo legendarni glazbenik: 'Živjet će kroz note koje je ostavio generacijama'

Steve Cropper, legendarni američki gitarist, producent i tekstopisac čiji je rad u diskografskoj kući Stax Records oblikovao zvuk soula i rocka 20. stoljeća, preminuo je u 85. godini u Nashvilleu. Vijest je potvrdio njegov sin Cameron, dok je njegov bliski suradnik Eddie Gore otkrio da se glazbenik nalazio u rehabilitacijskom centru nakon nedavnog pada. Unatoč zdravstvenim teškoćama, Cropper je do posljednjih dana radio na novoj glazbi, a njegov posljednji album “Friendlytown”, objavljen 2024. godine, donio mu je nominaciju za Grammy.

Stax Records i stvaranje glazbene povijesti

Cropperova karijera bila je neodvojiva od Studija Stax u Memphisu, gdje je kao član benda Booker T. & the M.G.’s sudjelovao u stvaranju niza bezvremenskih hitova. Uz njega su u grupi svirali Booker T. Jones, Al Jackson Jr. i Donald “Duck” Dunn, a njihov instrumental “Green Onions” iz 1962. postao je jedan od najprepoznatljivijih soul klasika. Cropper je često govorio kako je Stax bio mjesto bez rasnih podjela, gdje su glazbenici stvarali iz zajedničke strasti prema glazbi.

Rifovi koji su promijenili svijet

Kao gitarist i autor, Cropper je surađivao s najvećim imenima soula – Otisom Reddingom, Wilsonom Pickettom, Sam & Daveom, Rufusom i Carlom Thomas. Zajedno s Reddingom napisao je legendarnu baladu “(Sittin’ On) The Dock of the Bay”, a s Pickettom “In the Midnight Hour”. Kad je u pjesmi “Soul Man” pjevač Sam Moore viknuo “Play it, Steve!”, uslijedio je Cropperov oštri rif odsviran Zippo upaljačem – trenutak koji je postao dio američke glazbene mitologije.

Od skromnih početaka do svjetske slave

Rođen u Missouriju, odrastao je bez struje i s 14 godina kupio prvu gitaru vlastitom zaradom. U Memphis je donio strast prema glazbi koja ga je kasnije dovela do Staxa, gdje je radio sve – od prodaje ploča i tehničkih poslova u studiju do produkcije najvećih hitova. Nakon odlaska iz Staxa 1970., surađivao je s mnogim zvijezdama, uključujući Roda Stewarta i Ringa Starra.

The Blues Brothers i nova generacija obožavatelja

Krajem sedamdesetih njegov rad dobiva novu dimenziju kada ga John Belushi i Dan Aykroyd pozivaju da se pridruži bendu The Blues Brothers. Cropper postaje dio filmskog i glazbenog fenomena koji ga je približio potpuno novoj publici. S bendom je snimao platinaste albume i pojavio se u kultnom filmu “Braća Blues”.

Ostavština koja ostaje zauvijek

Unatoč desetljećima karijere, Cropper je ostao skroman, često govoreći da je imao više sreće nego što zaslužuje. Njegova obitelj poručila je da će glazbenik živjeti kroz note koje je ostavio generacijama. Bio je jedan od najutjecajnijih gitarista u povijesti modernog popa, a njegov doprinos američkoj glazbi ostaje neprocjenjiv.

