Američki pjevač Michael Lee Aday, javnosti poznat kao Meat Loaf, preminuo je u 74. godini, a vijest je potvrđena na njegovoj službenoj Facebook stranici.

Vijest o smrti glazbenika objavio je njegov dugogodišnji agent Micheal Greene, a u službenoj objavi na Facebooku se navodi da je s njim u trenutku smrti bila njegova supruga Deborah te kćeri Pearl i Amanda.

"Naša srca se slamaju zbog toga što moramo objaviti da je neusporedivi Meat Loaf preminuo večeras, uz njega je bila njegova supruga Deborah. Kćeri Pearl i Amanda te bliski prijatelji bili su uz njega posljednja 24 sata. U njegovoj nevjerojatnoj, šest desetljeća dugoj karijeri prodao je preko 100 milijuna albuma te glumio u više od 65 filmova uključujući: 'Fight Club', 'Focus', 'Rocky Horror Picture Show' i 'Wayne’s World'. 'Bat Out Of Hell' ostaje jednim od top 10 najprodavanijih albuma svih vremena. Znamo koliko je značio mnogima od vas te stvarno cijenimo vašu ljubav i potporu u ovom teškom periodu žalovanja zbog gubitka inspirativnog umjetnika i prekrasnog čovjeka. Zahvaljujemo vam na vašem razumijevanju na privatnosti koja nam je u ovom trenutku potrebna. Iz njegovog srca u vaše duše...don’t ever stop rocking", stoji u Facebook objavi.

Podsjetimo, Meat Loaf rođen je u Texasu, a svoju karijeru započeo je kasnih 60-ih godina prošlog stoljeća nastupajući s glazbenicima poput Van Morrisona. Prije nego što je počeo objavljivati samostalne albume nastupio je u mjuziklu "Kosa". Njegova trilogija "Bat out of Hell" prodana je u preko 65 milijuna primjeraka diljem svijeta. Za pjesmu "I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)" osvojio je nagradu Grammy.