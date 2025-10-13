Preminuo je talijanski dizajner obuće Cesare Paciotti

Talijanski dizajner luksuzne obuće Cesare Paciotti preminuo je u svom domu u Civitanova Marcheu, malom gradu u pokrajini Macerata u središnjoj Italiji u nedjelju, pišu svjetski mediji. Imao je 69 godina. Uzrok smrti zasad nije utvrđen.

Od klasične obuće do luksuznog brenda

Paciotti je bio poznat po istoimenom brendu luksuzne obuće, prepoznatljivom po ikoničnom logotipu bodeža, koji je razvio zajedno sa sestrom Paolom Paciotti. „Ispisao je važnu stranicu u povijesti talijanske obuće ‘Made in Italy’. Ikonični bodež, simbol brenda, ostat će trajni znak identiteta i hrabrosti. Pamtit ćemo ga po njegovu zavodljivom stilu i iznimnoj ljudskoj velikodušnosti“, stoji u službenoj objavi.

Njegove kreacije namijenjene su svima

Pod njegovim je vodstvom brend prerastao klasičnu mušku obuću i proširio se na ženske modele, tenisice, modne dodatke i prepoznatljive komade koji su osvajali svjetske modne piste. Brojne su slavne osobe, među kojima Beyoncé, Paris Hilton, Nicki Minaj, Demi Lovato, Peggy Gou, Blanco i Chloe Bailey, nosile njegove kreacije. Osim glavne linije, brend Paciotti nudio je i mlađu, sportskiju kolekciju 4US, kao i torbe, naočale i nakit.

Foto: Laurent Benhamou/sipa Press/profimedia

Obiteljska tradicija Cesarea Paciottia

Obiteljska tvrtka osnovana je još 1948. godine u Civitanova Marcheu, jednom od središta talijanske obućarske industrije, koju su pokrenuli njegovi roditelji Giuseppe i Cecilia Paciotti s ciljem stvaranja ručno rađene, zanatske obuće. Cesare Paciotti pokrenuo je svoj brend 1980. godine, a tijekom karijere pretvorio ga je u međunarodni modni simbol zahvaljujući prepoznatljivim stiletto cipelama i inovativnim dizajnima koji su redovito krasili modne revije u Milanu i Parizu.

Dizajner iza sebe ostavlja troje djece – Ludovicu i Giuseppea iz prvog braka te trogodišnju kćer iz drugog. Prema priopćenju, Paciotti je preminuo okružen obitelji i najbližima.

Foto: Laurent Benhamou/sipa Press/profimedia

