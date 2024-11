Preminuo je poznati američki voditelj kvizova Chuck Woolery

Chuck Woolery, jedna od najprepoznatljivijih figura američke televizije i pionir svijeta kvizova, preminuo je u 83. godini života u svom domu u Teksasu. Tužnu vijest potvrdio je njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik Mark Young, koji je s Wooleryjem vodio popularni podcast "Blunt Force Truth". Iza Wooleryja su ostali supruga Kristen i troje djece – Michael, Sean i Melissa. Njegov sin Chad tragično je poginuo u nesreći 1986. godine.

Prema izjavama Marka Younga, Woolery je iznenada počeo osjećati zdravstvene tegobe te je svojoj supruzi Kristen rekao da mora leći. Kristen je primijetila da Chuck ima poteškoća s disanjem i odmah pozvala hitnu pomoć. Nažalost, unatoč brzoj intervenciji, Woolery je preminuo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije nego što je postao televizijska zvijezda, Woolery je služio u mornarici i gradio glazbenu karijeru. Kao član pop grupe Avant-Garde ostvario je zapažen uspjeh s hitom "Naturally Stoned", koji je 1968. godine dospio na Billboard Top 40 ljestvicu.

Foto: Profimedia

Wooleryjev uspon na televiziji započeo je 1975. godine, kada je postao prvi voditelj kultnog kviza "Wheel of Fortune". Tijekom sedam godina vođenja emisije osvojio je srca gledatelja diljem SAD-a. No, zbog nesuglasica oko ugovora, Woolery je napustio emisiju, a zamijenio ga je Pat Sajak, koji i danas vodi taj kviz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova najpoznatija uloga bila je voditeljska u emisiji "Love Connection", koju je vodio od 1983. do 1994. godine. Svojom duhovitošću i karakterističnom najavom "two and two" prije reklama, Woolery je postao ikona američke pop-kulture. Tijekom karijere vodio je i druge popularne kvizove, poput Scrabble, Lingo i Greed.

POGLEDAJTE VIDEO: Sestre Šarić večeras ruše rekord u kvizu 'pet na pet'!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa