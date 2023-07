Preminuo je influencer Marko Babić u 31. godini.

"Putuj, dječače naš. Slomljeni, ali ponosni što smo bili s tobom na ovom putovanju", napisali su članovi obitelji na društvenoj mreži.

"Bio je najbolji otac, partner, sin, brat i prijatelj. Volimo te zauvijek", dodali su.

Marko je bio arhitekt, autor bestsellera, stručnjak za marketing i osoba koja je u zadnje dvije godine pomogla mnogima koji su se susreli s dijagnozom. Od ožujka 2021. se bori sa sarkomom, a kroz cijelu borbu s opakom bolesti, uz obitelj, bodrili su ga i mnogobrojni pratitelji.

Sarkom mu je bio dijagnosticiran kada je imao 29 godina, a nakon uspješnih terapija sarkom se povukao, no prije dva mjeseca se tumor vratio. Nažalost, bolest je bila jača.

Na društvenim mrežama, influencer je često dijelio kako se osjećao i unatoč bolesti, uvijek je bio vedar i optimističan i pisao motivacijske poruke.

"Teško nije lijepo, teško nije ugodno ali treba biti teško. To je moj put. Odvratno je teško, ali to nije točka na kojoj ja stajem nego ona na kojoj počinjem. Znam da ću naći način da u odvratno teškom pronađem svu motivaciju svijeta. Znam da ću naći način da se smijem odvratno teškom. Znam da ću uskoro sve moći sam. Znam da je i vama ponekad odvratno teško, ali nadam se da to neće biti točka na kojoj stajete nego ona na kojoj počinjete", napisao je Marko ranije.

Marko je iza sebe ostavio partnericu Tinu Biloglav i dvije kćeri, Lucu i Tonku.