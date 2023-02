Burt Bacharach, skladatelj i tekstopisac poznat po pjesmama "This Guy's in Love with You" i "Arthur's Theme", preminuo je u 94. godini. Bio je poznat po svojim "čudnim aranžmanima i nezaboravnim melodijama".

Preminuo je u srijedu 8. veljače u svom domu u Los Angelesu, što je dan kasnije potvrdila njegova publicistica Tina Brausam. Potvrđeno je da je Burtova smrt nastala prirodnom smrću.

Dobio je 8 Grammyja i 3 Oscara

Bacharach je imao nekoliko pjesama koje su dospjele među Top 10 od 1950-ih do 21. stoljeća nakon što je radio na brojnim medijima, uključujući filmske glazbene zapise i radijske pjesme koje su bile na vrhu ljestvica.

Neke od njegovih najpoznatijih pjesama bile su Alfie, I Say A Little Prayer, I'll Never Fall In Love Again i This Guy's In Love With You.

Burt je pisao materijale za velika imena glazbene industrije kao što su Aretha Franklin, Dusty Springfield i Tom Jones. Njegov rad pratile su ikone kao što su Elvis Presley, The Beatles i Frank Sinatra.

Moderni umjetnici koji su također objavili vlastite izvedbe Burtovih djela uključuju White Stripes, Twista i Ashanti. Vjerojatno njegovo najpoznatije djelo, Walk On By, obradili su Dionne Warwick, The Stranglers i Cyndi Lauper.

Tijekom svoje karijere Burt je osvojio osam nagrada Grammy i postao brodvejski skladatelj za Promises, Promises, također je dobio tri Oscara.

Burt je često posjećivao Bijelu kuću, bez obzira na političku stranku tadašnjeg predsjednika, a 2012. Barack Obama uručio mu je Gershwinovu nagradu.

Bacharach je smatran inovatorom u svom području, a skladatelj je odrastao na jazzu i klasičnoj glazbi. Njegov ukus se promijenio kada je postao veliki u svijetu glazbe i kasnije se u životu više naginjao rock glazbi. Burtovi slavni prijatelji često su odavali počast zvijezdi, a u intervjuu za Associated Press 2018. Elvis Costello je njegov stil označio kao "lako slušanje".