U petak navečer preminuo je Alec Musser u dobi od 50 godina. Fitness-model i glumac, najpoznatiji po ulozi Dela Henryja u sapunici "All My Children", umro je u svom domu u Kaliforniji. Tužnu vijest potvrdila je njegova zaručnica Paige Press za TMZ, a uzrok smrti nije otkriven.

Glumac se pojavio u jednoj od najdugovječnijih američkih sapunica od 2005. do 2007. godine, gdje je tumačio ulogu u ukupno 43 epizode. Također, sudjelovao je u drugim TV serijama i filmovima, uključujući "Grown Ups", "Rita Rocks", "Desperate Housewives" i "Road to the Altar".

Alen je također bio na naslovnicama nekoliko časopisa, među kojima su Men's Health, Men's Workout i Exercise Health.

Musser već neko vrijeme nije bio aktivan u glumačkim angažmanima, ali je bio prisutan na društvenim mrežama. Njegova posljednja objava datira od prije četiri dana.

Adam Sandler, koji je zajedno s Alec Musserom glumio u komediji "Grown Ups", izrazio je svoje sućuti povodom Musserove smrti.

"Volio sam ovog tipa. Ne mogu vjerovati da ga više nema. Tako divan, smiješan dobar čovjek. Moje misli su uz Aleca Mussera i njegovu obitelj i šaljem im svu svoju ljubav. Prava, velika duša od osobe", napisao je Sandler.

