Shelley Duvall, zvijezda horor filma 'Isijavanje', preminula je u 75. godni života. Glumica je preminula u četvrtak u svom domu u Texasu, a vijest je javnosti obznanio njen partner Dan Gilroy. Rečeno je da je preminula od posljedica dijabetesa.

Foto: Profimedia

Duval je bila vrlo popularna glumica tijekom 70-ih, a surađivala je s redateljem Robertom Altmanom. Glumila je u njegovim filmovima "Brewster McCloud", "McCabe & Mrs. Miller" i "Thieves Like Us". Za ulogu u filmu "3 Women" osvojila je nagradu na Filmskom festivalu u Cannesu za najbolju glumicu te nominaciju za nagradu BAFTA. Njezina izvanredna izvedba u tom filmu dovela ju je do uloge u kultnom filmu Stanleya Kubricka, "Isijavanje".

Kubrick je glumicu tijekom snimanja doveo do ruba živaca da bi mogla što vjernije utjeloviti ulogu. Slavnu scenu s bejzbolskom palicom je morala ponoviti 127 puta, a proces snimanja je bio toliko zahtjevan da nije komunicirala s bližnjima. Redatelja Kubricka i Duvall su nominirali za Dvije zlatne maline, no nisu ih osvojili.

Duvall je prestala s glumom početkom ovog stoljeća, ali vratila joj se prošle godine pojavivši se u indie horor filmu. Živjela je povučen život, no prikupila je negativan publicitet zbog senzacionalizacije psihičkih problema u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

