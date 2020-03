PREMINULA JE DUBRAVKA IZ BIG BROTHERA: ‘Bila je legenda, opičena u glavu, žena koja nosi hlače’

View this post on Instagram

Počivaj u miru, prijeteljice draga! 🙏 R.I.P. ❤ Big Brother show donio mi je u život mnogo lijepoga, a između ostalog prijateljstvo s Dudom, koje je ostalo jako i u vanjskom svijetu. 💞 U ove dvije godine znala me tako nasmijati, razveseliti, savjetovati, ali i pomoći. Bilo je obostrano i bilo je lijepo. 😊 Zahvalna sam što me Bog blagoslovio takvim prijateljstvom, što sam imala čast da mi dušu otvori jedna tako osebujna žena! Razmišljala sam bila kako mi je lijepa ova slika i kako ću je sigurno jednom objaviti. Nisam znala da će biti ovim povodom. 😥 "…šta je život, par koraka, malo tuge i meraka, malo brate malo je!". Dudo, kraljice, uživaj u Božjim prostranstvima! 🙏 #anezi #dubravkaujevicveron #bigbrother #bigbrother2018 #zivjetiljubavjedinijepraviput #thewayofloveistheonlyrightway