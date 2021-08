Ana Brajčić izabrana je nedavno u Banjoj Luci za Miss Earth Hrvatske za 2021. godinu. To znači da će mlada Dalmatinka uskoro predstavljati Hrvatsku na izboru za Miss Earth na Filipinima, a tijekom spomenute manifestacije izabrane su i Miss Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije za Miss Svijeta.

Stručni žiri od 18 članova odlučio je da je Ana najbolji izbor, a za portal Dalmacija danas prozborila je koju riječ više o sebi. Rodom je s otoka Visa, a diplomirala je Međunarodne odnose na španjolskom fakultetu Universidad Jaume.

"Živjela sam tri mjeseca u Indiji, zatim u Turskoj godinu dana radi posla. U Španjolskoj sam živjela tri godine, tamo sam završila i fakultet. U Hrvatskoj sam najčešće u Zagrebu ili na Visu", kazala je i istaknula da govori tri jezika:

"Govorim engleski, španjolski i portugalski. Manekenstvom sam se počela baviti vrlo rano, a sve je krenulo iz hobija. Eto, na kraju je završilo poslovno.

Studirala sam na Fakultetu političkih znanosti novinarstvo, a diplomirala sam u Španjolskoj. Paralelno s tim studirala sam diplomaciju, rekla je tijekom razgovora i prokomentirala natjecanje na kojemu je dobila krunu:

"Došla sam na izbor bez ikakvih očekivanja. Nisam ni svojoj obitelji rekla da idem, bila sam potpuno opuštena. Htjela sam vidjeti kako će sve proći, hoću li se radovati ili plakati".

Miss Earth na Filipinima slijedi u listopadu, a lijepa Ana je kazala da nema nikakvih očekivanja:

"Za mene bitno sudjelovati i steći novo iskustvo. To je jedan jako težak izbor na koji ide oko 90 zemalja. Mislim da je to više natjecanje država međusobno, Portoriko ili Venezuela dolaze s deset cura. A mi druge djevojke se za puno toga moramo boriti same", rekla je.