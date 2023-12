'ŠTO DA NE?' / Prekrasna Prijović nakon koncerta otkrila što bi bila da nije pjevačica: 'I vama i svima želim da plačete kao i ja!'

Aleksandra Prijović (28) prvim je koncertom oduševila publiku u Areni Zagreb. Na pozornici su joj se pridružili vjenčani kum Aco Pejović, Željko Samardržić, Dejan Kostić, a na binu se popeo i njezin sin Aleksandar kojeg je dok je pjevala držala za ruku i plakala. Nakon nastupa, pjevačica je održala konferenciju za medije na kojoj je podijelila svoje dojmove nakon nastupa. "I vama i svima želim da plačete kao i ja. To je od sreće, ljepote, ponosa da mogu ovo doživjeti", rekla je, prenosi 24sata. Na pitanje kako je uspjela dovući kolege na pozornicu. "Meni je jako drago i velika je čast da vam netko dođe s vama zapjevati. Dosad me nitko nije odbio, tako da sretna sam", kazala je Aleksandra koja je dodala kako pjesme koje je slušala kada je bila mala, sada pjeva s velikim glazbenicima na pozornici. "Ja trenutno živim svoje snove. Uvijek sam vjerovala da se isplati ići svojim putem. Trudit ću se nastavit radit ovako kako sam sada radila i napredovati. Trenutno sam toliko sretna na svemu što se događa i idem dalje... Razni ljudi mi prilaze, uvijek mi je drago kada to vidim. Nekada se osjećam neugodno kada netko plače zbog mene, stanem kao 'Čekaj, što', ali drago mi je zbog toga. Bilo je tu i tetovaža i svega, svakako mi to puno znači", osvnrula se na svoje obožavatelje. Večeras kada se presvlačila, sin Aleksandar rekao je da želi izaći s njome, a ona mu je rekla da može poslije drugog bloka. "On je cijelo vrijeme sjedio i čekao. Sat vremena", dodala je. Kaže da nekada zaboravi tekst pjesme, rasplače se pa zbuni. Iako je na pozornici često, pogotovo u zadnje vrijeme i njoj se znaju dogoditi 'gafovi'. Da nije pjevačica, Aleksandra priznaje da je snalažljiva pa da bi našla nešto. "Ovo je oduvijek bio moj poziv. Mene dosta stvari zanima pa bi se snašla sigurno. Bila bi možda čistačica? Što da ne?", nasmijala se pjevačica. "Mene kada svugdje pitaju što ti treba? Ja kažem meni ne treba ništa, samo voda. Neka prođe sve kako treba i uvijek se to molim na koncertima. Tako sam odgajana, skromno", tvrdi Aleksandra. Osvrnula se i na Lepu Brenu. Njih dvije nastupale su i zajedno se rasplakale pa zagrlile. "Rekla sam joj 'Beki, sigurno neću moći kontrolirati svoje emocije kada zapjevaš sa mnom'. Mislim da ne mogu opisati nikome kako je to. Puno mi znači što je ona uvijek tu, za svaki sat, minut. Njena podrška mi puno znači."