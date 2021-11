Kanadski pjevač Shawn Mendes i kubansko-američka pjevačica Camila Cabello okončali su svoju dvogodišnju vezu. Vijest o prekidu obznanili su putem zajedničke izjave na Instagram Storyjima.

"Hej, odlučili smo prekinuti našu romantičnu vezu, ali kao ljudi volimo se i dalje više nego ikad. Započeli smo svoju vezu kao najbolji prijatelji i nastavit ćemo biti najbolji prijatelji. Jako cijenimo vašu podršku od početka i idemo naprijed", poručili su Camila i Shawn.

Glazbeni par upoznao se još 2014. godine, a nekoliko mjeseci kasnije objavili su zajedničku pjesmu "I Know What You Did Last Summer". Već tada su ih počele pratiti glasine o vezi, a one su se pojačale kada su u lipnju 2019. izdali još jedan zajednički hit - pjesmu " Señorita".

Mjesec dana kasnije započeli su svoju vezu i od tada su bili nerazdvojni, iako su neki sumnjali u autentičnost njihove ljubavi.

Fanovi nisu očekivali njihov prekid jer su Shawn i Camila donedavno objavljivali fotografije na društvenim mrežama na kojima djeluju jako zaljubljeno.