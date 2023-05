Bivši natjecatelj "Zadruge" Stefan Karić (31) pojavio se na policiji u Sremskoj Mitrovici, nakon što se tri dana skrivao, prenosi Kurir.

Srpska starleta Nataša Šavija (35) optužila je Karića da ju je pretukao na svadbi, nakon čega je on pobjegao.

U pratnji odvjetnika i nepoznate žene Karić je došao u PU Sremska Mitrovica gdje će biti na ispitivanju oko cijele situacije. Fotografije njegovog dolaska u policijsku stanicu možete pogledati OVDJE.

Naime, njegov otac, Osman Karić, ranije je najavio da će se njegov sin predati, ali je istovremeno rekao kako smatra da njegov sin nije kriv, ako se ne dokaže suprotno. Stefan nije htio novinarima davati izjave, a bio je vidno neraspoložen. U policijsku stanicu došao je nešto prije 16 sati.

Podsjetimo, Natašu Šaviju, bivšu srpsku manekenku i starletu, navodno je pretukao bivši sudionik Zadruge Stefan Karić u etnoselu Vrdnička kula, nakon čega je pobjegao s lica mjesta. Ona je jučer primljena u bolnicu s višestrukim prijelomima glave i lice.

'Oko mi je već skoro bilo zatvoreno i zamućen vid'

Nataša je uznemirujuće fotografije, navodnog nasilničkog ponašanja Stefana, podijelila na Instagramu.

"Samo da se vidi umjetnost jednog nasilnika nad ženom! Upravo slikano, a za stolom je bila prva faza-poslije 15-ak minuta od prebijanja. Namjerno sam se vratila za stol da vide ljudi što je smeće napravilo i kao potencijalne svjedoke.

Zatim je neki menadžer prostora naredio da se izbacim, da ne bih ugrozila goste, da bi me zaštitar uhvatio za ruke kao da sam ja nekog tukla, a onda me jedan uhvatio za ruke, a drugi za noge i tako me nosili kao svinju!

I kao hajde gubi se odavde, bez torbe i jakne. Dok se nije pojavio jedan divan čovjek (hvala mu) i rekao im da ne rade to, da nije u redu i on ima kćerku, da mi se donesu stvari i onda me otpratio na taxi. Oko mi je već skoro bilo zatvoreno i zamućen vid, a pritom sam vidjela duplo, jer mi je spustila jagodica od prijeloma ,pa i oko, što ima u izvještaju u bolnici", napisala je Nataša na Instagramu.