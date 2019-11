POZNATI PSIHIJATAR O PRESUDI KOJA JE ZATRESLA REGIJU: ‘Evo zašto je licemjerno suosjećati sa Severinom’

View this post on Instagram

Ti ne poznaješ svijet tako dobro kao ja, kad si mlad vjeruješ svima, a ne znaš kakvih ljudi ima… Iz ovog gnijezda pile, gdje bi sad? Gledaju me oči tvoje kao preslikane moje…. @drmilosroganovic Sutra od 12:00h ‘Rođeno moje’… Yt premijera #rodjenomoje #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #magictour #bajkazacijeluobitelj #severina #zahvalnazasve