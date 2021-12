John Malkovich najpoznatiji je hollywoodski Hrvat. U Hrvatsku je dolazio u nekoliko navrata još u vrijeme rata. Sjajnu je karijeru započeo 80-ih u "Poljima smrti", "Carstvu sunca" i "Opasnim vezama" te postao jedan od najcjenjenijih hollywoodskih glumaca. "Napola sam Hrvat. Točka. Dijelom sam Škot, dijelom Francuz. To nije nešto čime bi se ponosio, niti sramio, mislim. To je činjenica", priznao je Malkovich za Dnevnik Nove TV. Trenutno boravi u Zagrebu gdje nastupa sa svojim poznatim glazbeno-scenskim performansom "The Music Critic" koji izvodi u Dvorani Vatroslava Lisinskog.