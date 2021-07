U javnost je procurio detalj iz scenarija novih nastavaka serije "Seks i grad" u kojem je otkriveno u kakvim su odnosima Carrie i Faca, prenosi PageSix.

U seriji koja se snima pod nazivom "And Just Like That..." par se nalazi usred gorkog razvoda, a Carrie se s bivšim suprugom na sudu spori oko financija.

Podsjetimo, Carrie i Faca su se napokon vjenčali u prvom filmu "Seks i grad", no u idućem filmu ona ga je prevarila s bivšim zaručnikom Aidanom.

Carrie je sada u 50-ima i voditeljica podcasta, a u jednoj od scena s prijateljima, Stanfordom, Mirandom i Charlotte, priznaje da se ne osjeća dobro.

"Snimala sam podcast, prala kosu. Da, nisam jela ni spavala, ali barem sam se dobro osjećala oko svog braka. Sad sam samo jedna od supruga o kojima se brinuo?", jedna je od rečenica iz nove serije.

Faca, kojeg je utjelovio glumac Chris Noth, bio je oženjen dva puta prije nje. Prvi put za izdavačicu knjiga Barbaru, a drugi za Natashu kojom se oženio nakon kratkog poznanstva u Parizu.