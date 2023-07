Glumica Naomi Watts (54) je progovorila o čudnoj promjeni koja ju je zadesila dok je bila u tridesetima. Naime, izgubila je mjesečnicu u 36. godini života, što ju je dosta šokiralo.

Teško razdoblje

"Proći kroz menopauzu u tako mladoj dobi nije bilo lako, pogotovo u vrijeme kada je o tome bilo tako malo informacija. Promjene raspoloženja, noćno znojenje, migrene", prisjetila se zvijezda filma "Diana".

'Postala sam slobodnija'

"Prolazak kroz ovo putovanje doveo me do dubljeg razumijevanja sebe, prebrodila sam ga osjećajući se autentičnije svoja. Mnogo slobode došlo je nakon samopriznanja. Sve mi je govorilo da se žene u menopauzi odbacuju, ali u isto vrijeme ta misao postala mi je motiv postati autentičnija, više svoja, odmaknuti se od nevidljivog zida priznajući sebi ono što su svi vjerojatno mogli pogoditi", ispričala je za magazin Hello!

Podiže svijest o menopauzi

Glumica je nakon menopauze počela surađivati s neprofitnom organizacijom "Menopause mandate" koja pomaže u uklanjanju predrasuda o ženama koje prolaze kroz tu promjenu.

"Bila sam u ciklusu koji je očajnički trebalo prekinuti. Nedostajalo je otvorenog razgovora i resursa koji bi pomogli ženama da se nose s promjenama kroz koje prolazimo. Zato sam sada toliko uporna u podizanju svijesti i poticanju iskrenijih razgovora", objasnila je Watts.

Podsjetimo, Naomi se u lipnju ove godine udala za glumca Billyja Crudupa (55). Svoju vezu su držali u tajnosti neko vrijeme, a upoznali su se na snimanju serije "Gypsy". Prije Billyja je bila u vezi s glumcem Lievom Schreiberom (55) s kojim ima dvoje djece.

