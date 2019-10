POŽGAJ ĆE OPET ZAVESTI MILIJANU (21)? Milojko (74) kipi od bijesa; ‘On ako uđe, ona izlazi bez mene!’

Požgaj je u emisiji ‘Upoznajte parove’ pozdravio Milijanu, a ona je tom prilikom rekla kako nije ljuta na njega

Jedan od najkontroverznijih bračnih parova na ovim prostorima Milijana (21) i Milojko Božić (74) vratili su se u reality show “Parovi”. Iako su na prvi pogled skladno zaplovili bračnim vodama, između njih dvoje počele su lagane tenzije, a uzrokovao ih je Aleksandar Požgaj (35) s kojim je Milijana navodno imala ljubavnu aferu prošle sezone u realityju.

Naime, on je u emisiji “Upoznajte parove” pozdravio Milijanu, a ona je tom prilikom rekla kako nije ljuta na Požgaja. No, to se nije svidjelo njezinom suprugu Milojku, piše Kurir.

“On ako uđe, Milijana izlazi bez mene!”, rekao je Milojko.

Požgaj je čak rekao da se nikad ne zna što se sve može dogoditi te da je zaista moguće da on uđe u vilu te pomrsi račune bračnom paru.

“Nešto mi je Milojko crven”, dobacio je Požgaj, a Milijana se cijelo vrijeme zagonetno smješkala.